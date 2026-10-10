به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت سیل‌بندها در روستای غزاویه کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون اظهار کرد: امروز با همراهی جمعی از مدیران، وضعیت عبور آب از کنار روستای غزاویه کوچک و نقشه‌های تهیه شده برای اقدامات پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: جهت آب طی سال‌های اخیر به سمت روستا منحرف شده و به دلیل افزایش رسوبات در سمت مقابل و تغییر شیب، شاهد خوردگی مستمر ساحل هستیم که باید برای جلوگیری از این روند، اقدامات اساسی صورت گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به جزییات طرح خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده و بازه‌ای حدود ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر باید با سنگ و مجموعه اقدامات فنی مستحکم شود.

موالی‌زاده با بیان اینکه مطالعات این طرح پایان یافته و به مرحله اجرا رسیده است، گفت: روستای غزاویه کوچک از مزیت‌های گردشگری برخوردار است و تلاش می‌کنیم تا با اجرای سریع این طرح، روستا از خطر آب‌گرفتگی نجات یابد.

وی تصریح کرد: اگرچه انحراف کامل مسیر آب نیازمند اعتبارات فوق‌العاده است و در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست اما استحکام‌بخشی این محدوده منطقی‌ترین راه برای حفظ منازل روستاییان و جلوگیری از فرسایش بیشتر است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان آب و برق این موضوع را دنبال می‌کنند.