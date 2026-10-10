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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

۳۳۰ میلیارد تومان برای مهار فرسایش ساحل غزاویه هزینه می‌کنیم

۳۳۰ میلیارد تومان برای مهار فرسایش ساحل غزاویه هزینه می‌کنیم

اهواز- استاندار خوزستان گفت: برای استحکام‌بخشی حدود یک کیلومتر از ساحل روستای غزاویه کوچک که در معرض فرسایش شدید قرار دارد، ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت سیل‌بندها در روستای غزاویه کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون اظهار کرد: امروز با همراهی جمعی از مدیران، وضعیت عبور آب از کنار روستای غزاویه کوچک و نقشه‌های تهیه شده برای اقدامات پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: جهت آب طی سال‌های اخیر به سمت روستا منحرف شده و به دلیل افزایش رسوبات در سمت مقابل و تغییر شیب، شاهد خوردگی مستمر ساحل هستیم که باید برای جلوگیری از این روند، اقدامات اساسی صورت گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به جزییات طرح خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده و بازه‌ای حدود ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر باید با سنگ و مجموعه اقدامات فنی مستحکم شود.

موالی‌زاده با بیان اینکه مطالعات این طرح پایان یافته و به مرحله اجرا رسیده است، گفت: روستای غزاویه کوچک از مزیت‌های گردشگری برخوردار است و تلاش می‌کنیم تا با اجرای سریع این طرح، روستا از خطر آب‌گرفتگی نجات یابد.

وی تصریح کرد: اگرچه انحراف کامل مسیر آب نیازمند اعتبارات فوق‌العاده است و در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست اما استحکام‌بخشی این محدوده منطقی‌ترین راه برای حفظ منازل روستاییان و جلوگیری از فرسایش بیشتر است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان آب و برق این موضوع را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6973714

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