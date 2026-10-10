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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

۳۳۰ میلیارد تومان برای مهار فرسایش ساحل غزاویه هزینه می‌شود

۳۳۰ میلیارد تومان برای مهار فرسایش ساحل غزاویه هزینه می‌شود

کارون - استاندار خوزستان گفت: برای استحکام‌بخشی حدود یک کیلومتر از ساحل روستای غزاویه کوچک که با خطر جدی فرسایش روبه‌رو است، ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت سیل‌بندهای روستای غزاویه شهرستان کارون اظهار کرد: همراه با جمعی از مدیران استانی برای بررسی شرایط عبور آب و ارزیابی نقشه‌های اجرایی در منطقه حاضر شدیم تا مانع از پیشروی آب به سمت بافت مسکونی روستا شویم.

وی افزود: طی سال‌های گذشته مسیر آب به سمت روستا منحرف شده و تجمع رسوبات در سمت مقابل، شیب جریان را به این سو کشانده که این مسئله موجب فرسایش و خوردگی مداوم دیواره ساحلی شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برای مهار این وضعیت، اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تا بازه‌ای به طول ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر با استفاده از سنگ‌چینی و اقدامات فنی مستحکم‌سازی شود.

موالی‌زاده بیان کرد: مطالعات این طرح پایان یافته و با توجه به بافت گردشگری روستای غزاویه کوچک، اولویت اصلی ما حفاظت از منازل روستاییان و رفع خطر آب‌گرفتگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وی بیان کرد: انحراف کامل مسیر رودخانه نیازمند اعتبارات بسیار سنگینی است که در حال حاضر مقدور نیست؛ از این‌رو استحکام‌بخشی این محدوده بحرانی منطقی‌ترین و سریع‌ترین راهکار به شمار می‌رود و سازمان آب و برق اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6973886

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