به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت سیل‌بندهای روستای غزاویه شهرستان کارون اظهار کرد: همراه با جمعی از مدیران استانی برای بررسی شرایط عبور آب و ارزیابی نقشه‌های اجرایی در منطقه حاضر شدیم تا مانع از پیشروی آب به سمت بافت مسکونی روستا شویم.

وی افزود: طی سال‌های گذشته مسیر آب به سمت روستا منحرف شده و تجمع رسوبات در سمت مقابل، شیب جریان را به این سو کشانده که این مسئله موجب فرسایش و خوردگی مداوم دیواره ساحلی شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برای مهار این وضعیت، اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تا بازه‌ای به طول ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر با استفاده از سنگ‌چینی و اقدامات فنی مستحکم‌سازی شود.

موالی‌زاده بیان کرد: مطالعات این طرح پایان یافته و با توجه به بافت گردشگری روستای غزاویه کوچک، اولویت اصلی ما حفاظت از منازل روستاییان و رفع خطر آب‌گرفتگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وی بیان کرد: انحراف کامل مسیر رودخانه نیازمند اعتبارات بسیار سنگینی است که در حال حاضر مقدور نیست؛ از این‌رو استحکام‌بخشی این محدوده بحرانی منطقی‌ترین و سریع‌ترین راهکار به شمار می‌رود و سازمان آب و برق اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.