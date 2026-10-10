البرز، سنگر اقتصاد سبز و امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری سال زراعی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با محورهای مقابله با تغییر کاربری، توسعه گلخانه‌ها، حمایت میلیاردی از تولیدکنندگان و مدیریت جهادی بحران‌ها برگزار شد.

در این نشست، عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، گفت: البرز با در اختیار داشتن تنها ۰.۳ درصد اراضی کشاورزی کشور، سالانه بیش از ۲.۴ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند و حدود ۱.۸ درصد تولیدات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی و کمبود زمین تصریح کرد: توسعه به معنای عام با موانع متعددی روبه‌روست و مهم‌ترین راه افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری از وضع موجود و فعال‌سازی ظرفیت‌های کنونی است.

بازدار از قلع‌وقمع بیش از ۱۳ هزار بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: تغییر کاربری علاوه بر تهدید امنیت غذایی، به محیط زیست آسیب می‌زند و بر زیرساخت‌های آب، برق و گاز فشار وارد می‌کند. در دو ماه اخیر نیز ۵۰ مورد مقابله مستقیم با ساخت‌وساز غیرمجاز و ۴۴۹ مورد تعیین تکلیف قطعات کشاورزی انجام شده است.

وی توسعه گلخانه‌ها را راهکاری اقتصادی برای مقابله با تغییر کاربری دانست و گفت: سطح گلخانه‌های استان طی سه سال و نیم گذشته از حدود ۳۰۰ هکتار به نزدیکی ۶۲۰ هکتار رسیده و عملاً دو برابر شده است. گلخانه‌ها با کاهش مصرف آب از ۲۵۰ لیتر به ۳۰ لیتر برای هر کیلوگرم محصول، پاسخی به بحران کم‌آبی هستند. تولید نشا در محیط گلخانه‌ای و انتقال آن به مزارع نیز در هر هکتار حدود ۵۰۰ مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند. بازدار از تولید سالانه ۴۵ میلیون اصله نهال و بیش از ۳ میلیارد نشا در استان خبر داد.

در حوزه حمایت‌های مالی، سازمان جهاد کشاورزی البرز در سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی را در قالب‌هایی نظیر مکانیزاسیون، تولید بذر، پرواربندی و سرمایه در گردش به تولیدکنندگان پرداخت کرده است.

وی همچنین از فعال‌سازی ۱۵ واحد راکد کشاورزی خبر داد و افزود: تاکنون ۱۴۴ واحد صنایع غذایی و ۲۳ واحد صنایع تبدیلی در البرز فعالیت می‌کنند که ظرفیت بالایی برای جذب و فرآوری محصولات کشاورزی دارند.

بازدار با تشریح جایگاه تولیدی استان گفت: البرز در تولید تخم‌مرغ رتبه پنجم و در تولید شیر رتبه ششم کشور را در اختیار دارد. سالانه ۳۳۰ هزار تن شیر خام، حدود ۹۳ هزار تن تخم‌مرغ، ۲۱ هزار تن گوشت قرمز و ۱۶ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود. تولید گندم آبی استان سالانه بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن متغیر است که با توجه به وسعت محدود، عملکردی بالاتر از میانگین کشوری محسوب می‌شود. وی از ظرفیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در عرصه‌های ملی برای کاهش ناترازی انرژی نیز خبر داد و گفت پروژه‌های بزرگ خورشیدی در استان در حال اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز در بخش دیگری از نشست، از افتتاح و بهره‌برداری ۲۶ پروژه گوناگون در بخش‌های آب و خاک، تولیدات گیاهی، گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و دامپزشکی در شهرستان‌های مختلف استان در هفته دولت خبر داد و اعلام کرد: برای این پروژه‌ها اعتباری بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که برکات آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شامل ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از بهره‌برداران و فعالان این حوزه خواهد شد.

وی همچنین از انجام کارهای مقدماتی کلنگ‌زنی یک پروژه بزرگ تولید گوشت مرغ با ظرفیت یک میلیون قطعه خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام حسین قبادی، نماینده ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی البرز، با اشاره به نقش مأموریت اجتماعی و جهادی این سازمان در مقاطع حساس گفت: با حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به ایران اسلامی، در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۹ اسفند که بیت رهبری مورد اصابت قرار گرفت، فوراً قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی البرز در کنار مدیریت ستاد بحران شکل گرفت. اولین دستگاهی که بعد از حادثه در البرز موکب دایر کرد، جهاد کشاورزی بود و این قرارگاه توانست مدیریت بازار ملتهب را در دست بگیرد.

قبادی همچنین از تأمین اقلام تنظیم بازار برای هیئت‌های مذهبی در ایام محرم و صفر خبر داد و تأکید کرد این اقلام با نرخ مصوب و متناسب با نیاز استان در اختیار تکایا و مساجد قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های موکب شهدای سازمان که بیش از ۱۰۵ شب در خدمت مردم بوده است، افزود: با برپایی میز خدمت در موکب‌ها تلاش می‌کنیم پاسخگوی مستقیم مطالبات شهروندان باشیم و روحیه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی را از دوران جهاد سازندگی حفظ کنیم.

در پایان، قبادی با نگاهی راهبردی به جایگاه اطلاع‌رسانی، از نقش حیاتی اصحاب رسانه سخن گفت و تصریح کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از مهم‌ترین بازوان دستگاه‌های اجرایی هستند. انعکاس دقیق خدمات و اقدامات مسئولان، تنها یک اطلاع‌رسانی ساده نیست، بلکه فرآیندی است که به تقویت ارتباط میان مردم و مدیران و افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. بازدار نیز با قدردانی از زحمات خبرنگاران گفت: فعالیت در حوزه رسانه و به‌ویژه کارهای فرهنگی در شرایط کنونی شاید درآمد اقتصادی چندانی نداشته باشد، اما حضور پررنگ خبرنگاران نشان‌دهنده عشق، علاقه و روحیه جهادی آنان برای خدمت به جامعه است.