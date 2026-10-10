به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله مهدیخانی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی استان قزوین که با حضور شهرداران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: با آغاز فصل سرد سال و افزایش مصرف حامل‌های انرژی، بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با اشاره به آثار حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی افزود: در شرایط پیش‌رو، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی ضروری است و مدیریت مصرف می‌تواند به عبور از بحران انرژی کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها و نهادها برای ورود به فصل سرما، خواستار برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ادارات، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت و حفظ آمادگی تجهیزات شد.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی به‌موقع و آمادگی تجهیزات و امکانات، از الزامات مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال است و دستگاه‌ها باید پیش از افزایش نیاز به سوخت، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

وی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در اصلاح الگوی مصرف، خواستار مشارکت مردم در کاهش مصرف حامل‌های انرژی شد و تصریح کرد: صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی، مسئولیتی همگانی است و همراهی مردم می‌تواند روند مدیریت شرایط و عبور از محدودیت‌های احتمالی را تسهیل کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصرف غیرضروری انرژی، در مدیریت منابع سوخت و انرژی در فصل سرما مشارکت کنند.