تأمین ۵۳ درصدی سبد غذایی پایتخت با اختلاف قیمت تا ۴۵ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ صبح امروز جمعی از سفرا، کارداران و وابستگان فرهنگی بیش از ۴۰ کشور دنیا با حضور در میدان میوه و تره‌بار جلال آل‌احمد، از بخش‌های مختلف این مجموعه و زنجیره عرضه مستقیم کالا در پایتخت بازدید کردند.

مهدی بختیاری‌زاده در حاشیه این بازدید گفت: سالانه بیش از ۲ میلیون تن انواع مواد غذایی در پایتخت توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز شهر تهران دارای ۳۱۶ میدان و بازار میوه و تره‌بار فعال است که همگی تحت نظارت مستقیم شهرداری تهران به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند؛ افزود: فلسفه اصلی شکل‌گیری این سازمان، حذف واسطه‌های غیرضروری و ایجاد اتصال مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است تا کالای باکیفیت و تازه، با مناسب‌ترین قیمت در دسترس عموم قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با اشاره به سهم راهبردی این مجموعه در سبد معیشت تهرانی‌ها ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۵۳ درصد از نیازهای خوراکی و غذایی شهروندان تهرانی از طریق میادین و بازارهای تابعه تأمین می‌شود. از حیث اقتصادی نیز کالاها با قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد پایین‌تر از سطح خرده‌فروشی‌های شهر و بر اساس نرخ‌نامه‌های مصوب و کنترل مداوم کیفی عرضه می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر شبکه خرده‌فروشی، تأمین و پشتیبانی پایتخت از طریق پایانه‌ها و مراکز عمده‌فروشی تخصصی مدیریت می‌شود؛ از جمله «میدان مرکزی میوه و تره‌بار» به عنوان بارانداز اصلی محصولات باغی و فرنگی، «میدان بهمن» به عنوان پایانه تخصصی گوشت و مرغ، «میدان بعثت» برای عرضه عمده آبزیان، و «میدان میوه و تره‌بار آزادی» به عنوان پایانه توزیع قارچ که بخشی از نیاز مغازه‌های سطح شهر و کل نیاز بازارهای شهرداری را تأمین می‌کنند.

توزیع سالانه بیش از ۲ میلیون تن مواد غذایی با فعالیت شبانه‌روزی شبکه تأمین

بختیاری‌زاده با تشریح حجم عملیات پشتیبانی این مجموعه بیان کرد: سالانه بیش از ۲ میلیون تن انواع اقلام غذایی تازه و فرآوری‌شده در ۳۶۵ روز سال و بدون حتی یک روز تعطیلی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: اگرچه ساعت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان از ۸ صبح تا ۸ شب است، اما چرخه لجستیک و بارانداز میادین به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی فعال است تا محصولات صبح هر روز در تازه‌ترین حالت به دست مصرف‌کننده برسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به تنوع بیش از ۳ هزار قلم کالا در میادین اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های قابل‌توجه، سالن تخصصی آبزیان است که صید روز دریای شمال و جنوب (نظیر ماهیان خاویاری و استخوانی) و همچنین آبزیان پرورشی به صورت زنده و صیدشده در آن عرضه و بنا به درخواست مشتری پاک و آماده طبخ می‌شود. همچنین با هدف حمایت از تولید، غرفه‌هایی کوتاه‌مدت به صورت فصلی در اختیار تولیدکنندگان خرد (نظیر زنبورداران برای عرضه مستقیم عسل) قرار می‌گیرد و حتی فرآوری شیر تازه در کارگاه‌های شیشه‌ای و کاملاً شفاف در برابر دیدگان خریداران انجام می‌پذیرد.

وی در حاشیه این بازدید و در پاسخ به بازخورد سفرای حاضر تاکید کرد: برای دیپلمات‌های حاضر بسیار جالب و شگفت‌انگیز بود که این حجم انبوه از تنوع کالایی در تمامی فصول سال، به‌طور ۱۰۰ درصد متکی بر تولیدات داخلی جمهوری اسلامی ایران و کارخانجات کشور است و هیچ‌گونه وابستگی به واردات در این زنجیره وجود ندارد.

مهدی بختیاری‌زاده همچنین با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری افزود: برای رفاه حال شهروندانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، بستری فراهم شده تا از طریق سوپراپلیکیشن «شهرزاد» بتوانند اقلام مورد نیاز خود را دقیقاً با نرخ‌نامه مصوب میادین سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرند.

بختیاری‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اجرای طرح حمایتی «تورم صفر» که از ۵ مهرماه آغاز شده است، تاکید کرد: این طرح هم‌اکنون در ۱۰۸ بازار پایتخت با موفقیت در حال اجراست و احراز صلاحیت‌ها و فرآیند ثبت درخواست از طریق سامانه شهرزاد مدیریت می‌شود.

وی بیان کرد: در فاز نخست، ۱۲ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت منجمد، ماکارونی، پروتئین سویا، شکر، خرما، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه عرضه شد و طبق برنامه‌ریزی، در ماه آینده با افزودن ۳ قلم دیگر (شامل مرغ منجمد، رب گوجه‌فرنگی و پنیر)، سبد طرح به ۱۵ قلم کالای ضروری ارتقا می‌یابد و شمار مراکز عرضه‌کننده نیز به بیش از ۲۰۰ بازار در سطح شهر تهران خواهد رسید.