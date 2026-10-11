تولید ۲ هزار و ۳۱۱ تن ماهی سردابی در قزوین طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری محمودی اظهار کرد: سطح مزارع پرورش ماهیان سردابی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۸۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع رسید.

وی افزود: در این مدت، ۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۲۰ قطعه بچه‌ماهی سردابی در استخرهای پرورش ماهی در شش شهرستان استان رهاسازی شد که نشان‌دهنده ظرفیت قزوین در توسعه آبزی‌پروری است.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین با تأکید بر نقش آبزی‌پروری در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و تقویت امنیت غذایی، مدیریت بهینه منابع آبی، بهره‌گیری از دانش تغذیه آبزیان و رعایت اصول بهداشتی در مزارع پرورش ماهی را از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری این بخش دانست.

وی همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از تولیدکنندگان برای توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری در استان تأکید کرد.