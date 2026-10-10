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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

مساجد، میزبان کلینیک‌های تخصصی سلامت می‌شود

مساجد، میزبان کلینیک‌های تخصصی سلامت می‌شود

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی از آغاز رویکرد «رویداد ملی جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور» خبر داد و گفت: این طرح نقطه عطفی در فعالیت‌های جهادی و تخصصی پزشکی در مساجد کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین زارع‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با تشریح رویکردهای جدید این سازمان گفت: این رویکرد که با استقرار اقشار بسیج در مساجد جامع آغاز شده است، در کنار فعالیت‌های پیشین مانند طرح شهید رهنمون و اردوهای جهادی تخصصی، گامی موثر در گسترش سلامت جامعه و نزدیک‌تر شدن به مردم است.

اهداف کلان رویداد «جامعه سلامت»

وی افزود: اهداف اصلی ما در این مسیر شامل ارائه خدمات تخصصی در محلات از جمله غربالگری و مشاوره، حل مسائل سلامت با مشارکت اساتید علوم پزشکی، هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین یاری‌رسانی به دولت در اجرای ماموریت‌های تخصصی حوزه سلامت است.

تجلیل از ایثارگران و نخبگان عرصه سلامت

زارع‌زاده در پایان با اشاره به نتایج مورد انتظار این رویداد تأکید کرد: الگوسازی، تشویق فعالان و تجلیل از چهره‌های شاخص جامعه سلامت از برنامه‌های محوری ماست. این تجلیل شامل پیشکسوتان، خیرین، نخبگان، مخترعان، ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان سلامت در ایام کرونا و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.

کد مطلب 6973902

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