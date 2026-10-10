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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

سود سهام عدالت ۱.۵ میلیون نفر واریز شد

سود سهام عدالت ۱.۵ میلیون نفر واریز شد

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: چهارشنبه هفته گذشته سود سهام عدالت دارندگان این سهام که در سال‌های گذشته به دلیل نقصان مدارک جا مانده بودند؛ واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: حدود یک میلیون و ۵۷۲ هزار نفر از سهام‌داران سهام عدالت در قید حیات، اطلاعات ناقصی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) داشتند که عمده این نواقص به معرفی نکردن شماره حساب بانکی مربوط می‌شد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری‌های شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعات حساب بانکی بخش عمده‌ای از این سهام‌داران از مراجع مختلف، از جمله بانک مرکزی، دریافت شد.

جعفری ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته سود سهام عدالت مربوط به سنوات گذشته که برای این افراد تجمیع شده بود، به همراه عواید حاصل از آن به حساب این سهام‌داران واریز شد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره علت تفاوت مبالغ واریز شده به حساب سهام‌داران عدالت توضیح داد: تفاوت در مبلغ سود دریافتی افراد به ارزش سبد سهام عدالت آنها بستگی دارد. بر این اساس سود سهام عدالت با ارزش اسمی ۵۳۲ هزار تومان با سود سهام عدالت یک میلیون تومانی متفاوت است.

وی تاکید کرد: پرداخت انجام‌شده در روز چهارشنبه گذشته، صرفاً مربوط به سهام‌داران عدالتِ در قید حیات بود که اطلاعات آنها در سامانه سجام ناقص بود و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اطلاعات حساب بانکی آنها از مراجع ذی‌ربط دریافت و سود سنوات گذشته و عواید مربوط به آن به حساب این افراد واریز شد.

کد مطلب 6973918

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    نظرات

    • Akbar Mohammadpoor IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 0
      پاسخ
      طبق قوانین وفرموده ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی سهام عدالت شامل تمام بازنشسته ها و مستمری بگیران حتی نام نویسی نکرده‌اند در سال جدیدمحاسبه وتعلق میگیرد .بنده حقیر عضو کوچک ایثارگران هستم.لطفاپاسخ دهید در لیست واریز ی هستم
    • IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      15 1
      پاسخ
      پس تکلیف جاماندگان چه می شود؟
    • محمد صحرائی IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      18 4
      پاسخ
      سود سهام رو نریختن
    • حیدر علی IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      10 0
      پاسخ
      با سلام چرا سود عدالت متوفیان را به حساب وراث نمی ریزند ای کاش وزیر محترم دستوری میداد.
    • رهرا IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      13 0
      پاسخ
      ما که ندیدیم ،
      • شهرام IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
        16 2
        واسه منم چیزی نیامده
      • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        3 1
        برای منم چیزی نیومده
    • مریم محمدی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      19 3
      پاسخ
      چرا برا همه واریز نشده خب چرا یه بارگی به همه نمیدین کلی مردم چشم انتظار همین ۵۰۰ تومان هستن
    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 1
      پاسخ
      اگر اشکالی در سود سهام عدالت وجود داشته باشد باید به کجا مراجعه کنیم.

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