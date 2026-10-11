امام جمعه دیر: وضعیت آب شرب بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی شنبه شب در یادواره ۸ شهید فرهنگی و ۳۰ شهید دانش‌آموز شهرستان دیّر، آنان را سندهای افتخار و مشعل‌های فروزان هدایت خواند.

وی تصریح کرد: این شهرستان در تمامی ادوار از قبل انقلاب تا دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، شهیدپرور بوده و این میراث گرانبها، مسئولیت تک‌تک ما را در قبال این شهدا سنگین‌تر کرده است.

حسینی با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه «هرچه داریم از شهدا داریم»، بر اهمیت استقلال، آزادی و عزت حاصل از خون شهدا تأکید کرد و افزود: این خون‌های پاک، بهای سنگینی است که ملت ایران برای حفظ شرف، دین و استقلال خود پرداخت کرده و تعظیم در برابر این ایثار، وظیفه‌ای وجدانی و اخلاقی برای همه ماست.

امام جمعه دیّر برگزاری این یادواره‌ها را کمترین ادای حق نسبت به شهدا دانست و بیان کرد: ما وامدار ایثارگران، جانبازان و آزادگانی هستیم که با گذشتن از جان و هستی خود، راه سعادت را برای ما هموار کردند و این بزرگداشت‌ها کوچک‌ترین ادای دین به آنان است.

وی با تأکید بر لزوم تخلق به اخلاق الهی و اهل‌بیت (ع)، به آیات قرآن در تجلیل از رزمندگان اشاره کرد و گفت: هرچند همه شهید نمی‌شوند، اما مجاهدان، جانبازان و آزادگان، شهدای زنده هستند.

امام جمعه دیر تأکید کرد: سیره پیامبر و ائمه در استقبال و بدرقه رزمندگان، الگوی همیشگی ما برای تکریم مجاهدان راه خداست.

حسینی با اشاره به تهدیدات دشمنان وقیح و بی‌حیا، آمادگی نظامی و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی را لازمه نبرد با دشمن دانست و تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری این یادواره‌ها، انتقال آرمان‌های شهیدان به نسل‌های آینده و حفظ آمادگی همیشگی جامعه برای دفاع از ارزش‌های اسلامی در برابر توطئه‌های دشمن است.

وی با مرور انگیزه‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، هدف آنان را دفاع از خاک و فراتر از آن، حرکت فی‌سبیل‌الله دانست.

حسینی عنوان کرد: شهادت، مرگی آگاهانه است و هر کشته‌شدنی لزوماً شهادت محسوب نمی‌شود، مگر آنکه نیت فرد در راه خدا و برای انجام وظیفه الهی باشد.

امام جمعه دیّر به دغدغه امام شهید درباره مطالعه وصیت‌نامه شهدا اشاره کرد و ابراز کرد: رزمندگان برای حمایت از ولایت فقیه، حجاب و ارزش‌های اسلامی جان دادند.

وی تأکید کرد: تجلیل واقعی از شهدا، ادامه راه آنان، اطاعت از ولی‌فقیه و حفظ ارزش‌هایی است که شهدا برای آن فداکاری کردند، نه اینکه فقط به برگزاری مراسمات اکتفا کنیم.

حسینی با انتقاد صریح از وضعیت پوشش و حجاب در سطح شهر گفت: وضعیت عمومی جامعه نباید با برگزاری یادواره‌های باشکوه و توجه به وصیت شهدا در تضاد باشد.

وی افزود: خانواده‌هایی که مدعی احترام به شهید هستند، باید دختران خود را به ارزش‌های اسلامی راهنمایی کنند، نه اینکه شاهد مناظری در شهر باشیم که دل هر خانواده شهیدی را به درد می‌آورد.

امام جمعه دیّر به نقش فرهنگیان در دفاع مقدس در سه جبهه تعلیم‌وتربیت، روشنگری علیه گروهک‌های نفوذی (مانند توده‌ای‌ها و چریک‌های فدایی) و حضور در جبهه‌های نبرد اشاره کرد.

حسینی این سابقه را نشانگر مسئولیت خطیر معلمان در برابر دانش‌آموزان در میدان نبرد ترکیبی و جهادهایی دانست که از قبل انقلاب تا دوران دفاع مقدس بر عهده داشتند.

وی با هشدار درباره جنگ شناختی، گفت: تصرف مغز جوانان برای دشمن ارزشمندتر از تصرف خاک است، زیرا جوان مسخ‌شده، خود خواهان حمله دشمن می‌شود.

امام جمعه دیّر تصریح کرد: این واقعیت تلخ، مسئولیت آموزش‌ و پرورش و مربیان را در مراقبت از نسل جوان و دانش‌آموزان در برابر جنگ ترکیبی دشمن دوچندان کرده است.

وی با رد القائات برخی داخلی‌ها درباره مقصر بودن ایران در جنگ‌ها، به سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر جنگ ۲۵ قرنه با ایرانیان استناد کرد.

حسینی تأکید کرد: مشکل دشمن با اصل استقلال و هویت ایران قوی است و ربطی به شعار مرگ بر آمریکا و تصرف لانه جاسوسی ندارد و مذاکرات نیز مانع حمله نشد، چنان‌که رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان یادآور شد بعد از هر مذاکره، تهاجم علیه ما تشدید شده است.

امام جمعه دیّر خطاب به فرماندار و مسئولان گفت: ما وامدار مردمی هستیم که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان پای انقلاب ایستاده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی آب در شهرستان، تأکید کرد: قطعی آب در این شرایط برای مردم صبور دیّر، غیرقابل تحمل است.

حسینی با بیان اینکه ۳۵ تا ۴۰ درصد هدررفت آب ناشی از فرسودگی شدید لوله‌هاست، گفت: مسکن‌هایی مانند آب‌شیرین‌کن بدون نوسازی شبکه آبرسانی بی‌فایده است.

وی از مسئولان استان و نماینده مجلس خواست برای یک‌بار هم که شده، پروژه بازسازی بنیادین شبکه آب دیّر را دنبال کنند تا نارضایتی مردم پایان یابد.