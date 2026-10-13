روحانیت در دفاع از دین و همراهی با مردم و رزمندگان پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طیبی‌فر صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای روحانی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: شهدای روحانیت با حضور در میدان‌های مختلف دفاع از اسلام و انقلاب، مسئولیت خود را در پاسداری از ارزش‌های دینی به اثبات رساندند و نام خود را در تاریخ ایثار و مقاومت ثبت کردند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی افزود: دانشگاه شهادت، مدرسه‌ای است که درس‌های آن همواره پیش روی جامعه قرار دارد و نسل‌های مختلف می‌توانند با بازخوانی سیره شهدا، راه درست زندگی و مجاهدت را بیاموزند.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حضور علما و روحانیون در عرصه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: روحانیت در مقاطع حساس تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا درگیری‌های اخیر، در کنار رزمندگان حضور داشته و در دفاع از دین و آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

بازار زندگی؛ فرصت انتخاب مسیر حق

طیبی‌فر با تشریح مفهوم تجارت در آموزه‌های قرآنی، زندگی انسان را فرصتی برای انتخاب مسیر درست و سرمایه‌گذاری برای آخرت دانست و گفت: خداوند در قرآن کریم، انسان را به تجارتی دعوت می‌کند که وی را از عذاب الهی نجات می‌دهد؛ تجارتی که در آن، سرمایه‌هایی مانند جان، مال، عقل، دانش و توانایی‌های انسان در مسیر حق به کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها در زندگی در حال انتخاب و معامله هستند، افزود: برخی مسیرها به رشد و تعالی انسان منتهی می‌شوند و برخی دیگر، به دلیل پیروی از هواهای نفسانی و انتخاب‌های نادرست، موجب هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی می‌شوند.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: تفاوت انسان‌ها در این است که سرمایه‌های خود را در چه مسیری به کار می‌گیرند؛ شهدا با انتخاب راه الهی و فدا کردن جان خود در مسیر دفاع از اسلام، نمونه‌ای از کسانی هستند که بهترین معامله را انجام دادند.

مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای دشمن

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود فشارهای گسترده و دشمنی قدرت‌های مختلف، بر اعتقادات و آرمان‌های خود ایستادگی کرده است.

طیبی‌فر با اشاره به نقش رهبری و همراهی مردم در عبور از شرایط دشوار افزود: استمرار مقاومت مردم در مقاطع مختلف، نشان‌دهنده پیوند اعتقادی آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، خود را در حضور و ایستادگی مردم نشان داده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌های ناامیدکننده اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان برای تضعیف روحیه جامعه تلاش می‌کنند، نباید اجازه داد شایعه‌پراکنی، اخبار نادرست و فضاسازی‌های منفی، واقعیت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و امید مردم را تضعیف کند.

روحانیت؛ وارث رسالت انبیا

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه اسلامی، مسئولیت علما را فراتر از آموزش علوم دینی دانست و گفت: روحانیت وارث رسالت انبیاست و این میراث، مسئولیت‌هایی همچون دعوت به سوی خدا، تبیین دین، دفاع از مکتب و تلاش برای تحقق آموزه‌های دینی را بر دوش علما قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: روحانیون باید در عمل به این رسالت، در کنار مردم و رزمندگان حضور داشته باشند و هرگاه دین و ارزش‌های اسلامی در معرض تهدید قرار می‌گیرد، با آگاهی‌بخشی و دفاع از اعتقادات جامعه، نقش خود را ایفا کنند.

طیبی‌فر با اشاره به حضور روحانیون در میدان‌های دفاع از کشور خاطرنشان کرد: سیره شهدای روحانی نشان می‌دهد که دفاع از دین تنها به بیان و سخن محدود نیست، بلکه در مواقع ضرورت، حضور در میدان عمل و پذیرش مسئولیت‌های دشوار نیز بخشی از این رسالت به شمار می‌رود.

طیبی‌فر در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت پایبندی مسئولان به رهنمودهای دینی و اصول حکمرانی اسلامی اظهار کرد: معیار ارزیابی عملکرد مسئولان باید میزان پایبندی آنان به ارزش‌های اسلامی و تلاش برای حل مشکلات مردم باشد.

وی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر شهید انقلاب بر مسائل اقتصادی افزود: در سال‌های گذشته، موضوع اقتصاد و ضرورت تقویت توان داخلی بارها مورد توجه قرار گرفت و اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری مطرح شد؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی و عملکرد اقتصادی مسئولان باید با این رویکرد همسو باشد.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: توجه به این رهنمودها و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند زمینه کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی را فراهم کند.

هشدار درباره شایعه‌پراکنی و آسیب‌های فرهنگی

طیبی‌فر با اشاره به چالش‌های سیاسی و فرهنگی کشور اظهار کرد: جامعه برای عبور از مشکلات، به هوشیاری در برابر شایعات، اخبار نادرست و جریان‌هایی نیاز دارد که با انتشار مطالب ناامیدکننده، اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت فرهنگی و اخلاقی جامعه گفت: گسترش تهمت، رفتارهای غیراخلاقی و زمینه‌های فساد، نشانه‌هایی از فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی است و مقابله با این آسیب‌ها باید با تقویت فرهنگ اسلامی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دنبال شود.

وی افزود: روحانیت در این عرصه وظیفه دارد با تبیین احکام الهی، ارتقای آگاهی عمومی و روشنگری درباره مسائل روز، در تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه نقش فعال‌تری ایفا کند.

جوانان و مردم؛ سرمایه‌های اجتماعی کشور

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به ظرفیت‌های جامعه ایران اظهار کرد: جوانان و مردم، سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و روحانیت باید با شناخت نیازهای آنان، زمینه آگاهی‌بخشی و گسترش آموزه‌های دینی را فراهم کند.

طیبی‌فر با تأکید بر ضرورت ترویج توحید در عرصه اجتماعی افزود: حاکمیت ارزش‌ها و احکام الهی باید در رفتار فردی و اجتماعی و همچنین در شیوه اداره جامعه مورد توجه قرار گیرد و روحانیت در تبیین این مبانی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی خاطرنشان کرد: یادآوری حوادث و خسارت‌های ناشی از حملات دشمن، از جمله شهادت دانشمندان، فرماندهان و شهروندان، بخشی از حافظه تاریخی جامعه است و روحانیت باید در انتقال این تجربه‌ها و تبیین پیامدهای آن برای نسل جوان نقش‌آفرین باشد.

وصیت‌نامه شهدا؛ نقشه راه روحانیت

طیبی‌فر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره شهدا اظهار کرد: وصیت‌نامه شهدای روحانی و دیگر شهدا، مجموعه‌ای از درس‌های مهم درباره حمایت از ولایت فقیه، خدمت به مردم و پایبندی به ارزش‌هایی همچون حجاب را در خود جای داده است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.

وی برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا را فرصتی برای شناخت عملی مکتب ایثار و شهادت دانست و گفت: این مراسم‌ها زمانی به هدف خود نزدیک می‌شوند که جامعه از زندگی، انتخاب‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا درس بگیرد و این آموزه‌ها را در عمل به کار ببندد.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال خون شهدا خاطرنشان کرد: باید با شناخت مسیر شهدا و عمل به آرمان‌های آنان، وظیفه خود را در قبال این سرمایه بزرگ معنوی ادا کنیم و اجازه ندهیم فاصله‌ای میان باورها و رفتارهای ما ایجاد شود.