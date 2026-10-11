تشییع پیکر شهید عباس آقایی در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید عباس آقایی، از شهدای مدافع امنیت کشور، صبح یکشنبه با حضور جمعی از مردم قدرشناس قم و نیروهای مسلح مستقر در استان از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز شد و شرکت‌کنندگان در این آیین، پیکر این شهید والامقام را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع می‌کنند.



پیکر شهید آقایی پس از انتقال به حرم مطهر بانوی کرامت، برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل خواهد شد تا این شهید مدافع امنیت در جوار دیگر شهدای والامقام آرام گیرد.



حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از قدرشناسی جامعه نسبت به ایثار مردانی است که برای صیانت از امنیت کشور و آرامش مردم، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و در این مسیر به مقام والای شهادت نائل آمدند.



یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید عباس آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور در آیین بدرقه شهدا را وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی می‌داند، اظهار کرد: وقتی افرادی از جان خود می‌گذرند تا امنیت و آسایش دیگران حفظ شود، قدردانی از این فداکاری کمترین کاری است که می‌توان در برابر ایثار آنان انجام داد.



وی افزود: شهدا تنها به خانواده‌های خود تعلق ندارند، بلکه سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان، مسئولیتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.



این شهروند قمی با اشاره به پیوند خانوادگی خود با شهید آقایی گفت: حتی اگر با این شهید خویشاوند هم نبودم، احساس مسئولیت در برابر مقام شهدا و فداکاری کسانی که برای امنیت مردم جان خود را فدا می‌کنند، مرا به حضور در این مراسم ترغیب می کرد.



وی ادامه داد: شرکت در آیین تشییع شهدا و برگزاری مراسم یادبود آنان در محله‌ها، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان است و کمک می‌کند روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم، به‌ویژه نسل جوان، استمرار پیدا کند.



این شرکت‌کننده در مراسم تشییع با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده بیان کرد: نباید تصور کرد نسل جوان امروز از روحیه فداکاری و دفاع از کشور فاصله گرفته است، چراکه حضور جوانان دهه هشتادی و نوجوانان دهه نودی در صحنه‌های مختلف، نشان می‌دهد علاقه به میهن و دفاع از امنیت جامعه همچنان در میان نسل جدید زنده است.



وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که جوانان در دوران دفاع مقدس با گذشتن از آسایش و جان خود از کشور دفاع کردند، امروز نیز جوانان و نوجوانان با حضور و همراهی خود نشان می‌دهند که نسبت به سرنوشت کشور و حفظ ارزش‌های آن احساس مسئولیت دارند.



این شهروند قمی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های حمایت از کشور اظهار کرد: مشارکت مردم و حضور آنان در میدان‌های مختلف، نشانه‌ای از پایداری و همراهی با نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی است.



وی افزود: مردم ایران در مقاطع حساس نشان داده‌اند که برای حفظ امنیت و استقلال کشور آمادگی دارند و این روحیه در میان نیروهای مسلح و نسل جوان نیز مشهود است.



این شرکت‌کننده در مراسم تشییع شهید آقایی با اشاره به تفاوت شرایط دفاعی کشور در دوره‌های مختلف گفت: آمادگی مردم و نیروهای مسلح و تقویت توان دفاعی کشور، از عواملی است که در مقابله با تهدیدها اهمیت دارد و امروز نیز باید با حفظ وحدت و انسجام ملی، از امنیت و آرامش جامعه صیانت کرد.



مراسم تشییع پیکر شهید عباس آقایی در حالی از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم آغاز شده است که حضور مردم و نیروهای مسلح در این آیین، بار دیگر پیوند میان فداکاری شهدا و احساس مسئولیت جامعه در پاسداشت امنیت را به نمایش گذاشته است.



شهید عباس آقایی شانزدهم مهرماه در زاهدان به شهادت رسید و امروز پیکر مطهر او در قم بر دوش مردم قدرشناس تشییع می‌شود؛ بدرقه‌ای برای مردی که جان خود را در راه پاسداری از امنیت کشور فدا کرد و یاد و نامش در حافظه مردم و خانواده شهدا باقی خواهد ماند.