به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی، فرصت‌های قابل‌توجهی برای تقویت اقتصاد روستایی و افزایش سهم خود در تأمین نیازهای کشور دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌وبلوچستان با اشاره به توان استان در تولید محصولات گرمسیری افزود: توسعه کشت موز می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول کمک کند و زمینه اشتغال‌زایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان محلی را فراهم سازد.

توسعه اقتصاد روستایی با تکیه بر تولیدات بومی

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش کشاورزی، بر مدیریت منابع آب و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی محصولات بومی به بازارهای گسترده‌تر، در افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصاد روستایی نقش مؤثری دارد.

اکبری همچنین موقعیت جغرافیایی استان، دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند و هم‌جواری با کشورهای منطقه را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه تجارت و تقویت جایگاه سیستان‌وبلوچستان در اقتصاد ملی برشمرد.

وی با بیان اینکه حضور فعالان روستایی در نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان است، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و تولیدی منطقه برای گسترش بازار محصولات بومی تأکید کرد.