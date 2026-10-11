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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

حضور ۱۳۰ فعال سیستان‌وبلوچستان در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی روستایی

حضور ۱۳۰ فعال سیستان‌وبلوچستان در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی روستایی

زاهدان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌وبلوچستان از حضور ۱۳۰ شرکت‌کننده از این منطقه در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی، فرصت‌های قابل‌توجهی برای تقویت اقتصاد روستایی و افزایش سهم خود در تأمین نیازهای کشور دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌وبلوچستان با اشاره به توان استان در تولید محصولات گرمسیری افزود: توسعه کشت موز می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول کمک کند و زمینه اشتغال‌زایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان محلی را فراهم سازد.

توسعه اقتصاد روستایی با تکیه بر تولیدات بومی

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش کشاورزی، بر مدیریت منابع آب و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی محصولات بومی به بازارهای گسترده‌تر، در افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصاد روستایی نقش مؤثری دارد.

اکبری همچنین موقعیت جغرافیایی استان، دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند و هم‌جواری با کشورهای منطقه را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه تجارت و تقویت جایگاه سیستان‌وبلوچستان در اقتصاد ملی برشمرد.

وی با بیان اینکه حضور فعالان روستایی در نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان است، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و تولیدی منطقه برای گسترش بازار محصولات بومی تأکید کرد.

کد مطلب 6974254

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