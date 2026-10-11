به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: چند روز دیگر یعنی در سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان، انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار خواهد شد. تمامی ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که جمهوری‌خواهان به‌واسطه کارنامه ننگین ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و هم‌حزبی خود، متحمل شکست سنگین خواهند شد و مجلس نمایندگان به طور قطع و احتمالا مجلس سنا، از تسلط جمهوری‌خواهان خارج خواهد شد.

وقتی دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا مسلط شوند، آنگاه به سرعت فرآیند استیضاح ترامپ را آغاز و هر لایحه‌ای که دولت ترامپ ارائه دهد را رد می‌کنند. آنگاه ترامپ در ادامه مسیرش به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، با مشکلات و موانع عدیده مواجه‌می‌شود. بنابراین ترامپ تا موعد برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، دست به هر کاری خواهد زد تا کارنامه‌اش را اندکی بهبود بخشد و از شکست هم‌حزبی‌های جنگ‌طلبش در انتخابات کنگره جلوگیری کند.

یکی از اقدامات انتخاباتی ترامپ، به در و دیوار زدن برای کاهش قیمت سوخت در آمریکاست؛ سوخت در آمریکا یک حوزه استراتژیک است و بالا و پایین رفتنش، رئیس‌جمهور و سناتور عوض می‌کند. ترامپ با حماقتی که در تجاوز به ایران کرد، سبب شد تنگه هرمز مسدود شود و قیمت نفت و گازوئیل سر به فلک بکشد؛ ترامپ که ناتوان و علیل از باز کردن قفل تنگه هرمز است، به روسیه متوسل شده تا مسکو گازوئیلش را به بازار عرضه کند و اینچنین از قیمت گازوئیل در داخل آمریکا بکاهد.

اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که گازوئیل صادراتی روسیه هم دوای درد ترامپ نخواهد بود و این مقدار گازوئیل نهایتا کفاف یک صبح تا ظهر آمریکایی‌های سوخت‌خوار را بدهد. به نوشته رسانه‌ها، توافق اولیه پوتین با ترامپ، عرضه فقط ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به آمریکاست؛ این در حالی است که واردات ۳۰۰ هزار تن گازوئیل از روسیه، مصرف نیم‌روز آمریکا را کفاف می‌دهد.

برآوردها نشان می‌دهد ۳۰۰ هزار تن گازوئیل معادل حدود دو میلیون و خرده‌ای بشکه است. با در نظر گرفتن مصرف روزانه حدود ۳.۹ میلیون بشکه فرآورده‌های میان‌تقطیر در آمریکا، این حجم معادل تقریبا ۱۳ الی ۱۵ ساعت مصرف روزانه این گروه از سوخت‌ها خواهد بود. بنابراین، در صورت ورود کامل محموله ۳۰۰ هزار تنی به آمریکا، حجم آن معادل حدود نیم‌روز مصرف این کشور است.

به طور کلی، ترامپ در تقلا برای جلوگیری از شکست حتمی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و مهار جهش قیمت سوخت که ناشی از سیاست‌های تنش‌زای او در تنگه هرمز است، به روسیه متوسل شده است. با این حال، توافق برای دریافت ۳۰۰ هزار تن گازوئیل عملا یک مانور تبلیغاتی است؛ چرا که این حجم ناچیز، تنها تکافوی نیم‌روز از نیاز بازار آمریکا را می‌دهد و تغییری در بن‌بست استراتژیک واشنگتن در حوزه انرژی ایجاد نمی‌کند.

خشم کی‌یف از توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین

اوکراین با انتقاد شدید از توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی مدعی شد هرگونه تسهیل تحریم‌ها علیه مسکو بی‌نتیجه و به زیان صلح بوده و اینکه کی‌یف حاضر به اجرای فوری آتش‌بس در حوزه انرژی است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پیشتر هیاتی دو حزبی از کنگره آمریکا را در کی‌یف پذیرفته و در دیدار با آنان خواستار تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار بر روسیه و همچنین حمایت بیشتر از اوکراین شده است.

زلنسکی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و پوتین گفت: روز جمعه، گفت‌وگویی میان رهبران آمریکا و روسیه انجام شد؛ گفت‌وگویی که به نتیجه‌ای متفاوت می‌انجامد. او با ادعای اینکه افزایش حملات هوایی روسیه به اوکراین در روزهای اخیر با هدف جبران ناتوانی مسکو در تحقق اهدافش در میدان نبرد صورت می‌گیرد، مسکو را به تلاش برای بستن معامله‌های پشت‌پرده‌ای به منظور کاهش فشار بر روسیه و خرید زمان و فرصت بیشتر برای جنگ متهم کرد. رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: هرگونه تسهیل تحریم‌ها علیه روسیه بدون یک توافق روشن و پایدار برای کاهش تنش با این کشور، نشانه آشکار ضعف است.

او مدعی آمادگی کی‌یف برای اتخاذ اقدام‌های متقابل در مسیر کاهش تنش با مسکو شد و گفت حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه و دیگر تاسیسات این کشور، پاسخی به حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین است. زلنسکی در ادامه اظهاراتش گفت: هدیه‌ دادن به پوتین نه صلح به همراه خواهد داشت و نه هیچ سودی برای جهان متمدن دارد. روسیه بهای این گازوئیل را با ترور و خیانت بیشتر پرداخت خواهد کرد.

او گفت: اجازه ‌دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید پایان یابد، نه اینکه طولانی شود. آنچه لازم است کاهش تنش واقعی با روسیه بر پایه عمل متقابل است. در همین چارچوب، آندری سیبی‌ها، وزیر خارجه اوکراین نیز با انتقاد از کاهش تحریم‌ها علیه روسیه ادعا کرد که این اقدام نه به برقراری صلح کمک می‌کند و نه موجب بهبود وضعیت بازارهای جهانی می‌شود.

به گزارش شبکه الجزیره، سیبی‌ها گفت: کاهش تحریم‌ها ما را به صلح نزدیک نمی‌کند و به بازارهای جهانی نیز کمکی نمی‌کند. وی تاکید کرد تنها راهی که می‌تواند به طور واقعی موجب کاهش قیمت‌ها شود، دستیابی به توافقی برای برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی است. وزیر خارجه اوکراین با اعلام آمادگی کی‌یف برای اجرای فوری چنین آتش‌بسی گفت امکان وادار کردن مسکو به پذیرش این پیشنهاد وجود دارد.

عصبانیت زلنسکی از هدیه تولد ترامپ به پوتین

این در حالی است که باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس نیز با اعلام گفت‌وگوی تلفنی خود با زلنسکی به نقل از وی نوشت که رئیس‌جمهور اوکراین تصمیم ترامپ برای لغو یک‌جانبه تحریم‌ها علیه روسیه و اجازه صادرات گازوئیل را نه عادلانه و نه صادقانه توصیف کرده است. زلنسکی در این گفت‌وگو با ابراز خشم گفت: می‌دانید، به نظر می‌رسد این یک هدیه تولد برای پوتین است. این واقعا فاجعه‌بار به نظر می‌رسد. اشاره او به تولد پوتین در روزهای گذشته است.

اظهارات مقام‌های اوکراینی پس از آن مطرح شد که ترامپ از نتیجه گفت‌وگویی بسیار موفق با پوتین خبر داد و اعلام کرد در جریان این گفت‌وگو توافق شده است روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. ترامپ در پلتفرم تروث سوشال خود نوشت که روسیه در ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر و بلافاصله پس از آن یک میلیون تن دیگر گازوئیل عرضه خواهد کرد.

به گفته وی، سه میلیون تن دیگر نیز در بازه زمانی کوتاه و بسته به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه تحویل داده خواهد شد. پوتین نیز پس از این گفت‌وگو اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی برای آمریکا و بازارهای جهانی است. رئیس‌جمهور روسیه ورود نفت این کشور به بازار آمریکا را دارای پیامدهای مثبت برای اقتصاد جهانی دانست.ترامپ که به دلیل بحران تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تحت فشار شدید قرار دارد، پیش از این از اوکراین خواسته بود که حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند. تصمیم اخیر وی، که پس از تماس تلفنی با پوتین اعلام شد، موجب شوکه‌ شدن اوکراین و بسیاری از دولت‌های اروپایی شده و بحرانی تازه میان آمریکا و متحدان غربی‌اش ایجاد کرده است.