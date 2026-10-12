تشکیک کارشناسان در اثربخشی توافق ترامپ و پوتین برای واردات گازوئیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه گاردین؛ تحلیلگران حوزه انرژی و سیاست خارجی در گزارشی تحلیلی هشدار دادند که توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین مبنی بر تعلیق موقت تحریم‌های واردات گازوئیل از مبدأ روسیه به ایالات متحده، تغییر ملموسی در وضعیت رانندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی و سایر بازارهای جهانی ایجاد نمی‌کند و اثری معنادار بر بهای سوخت نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده با رونمایی از این توافق، خشم شدید ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را برانگیخت. ترامپ در پیامی از طریق شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که دستیابی به این توافق با همتای روس برای تأمین میلیون‌ها تن گازوئیل با هدف مهار و کاهش نرخ سوخت در ایالات متحده اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ نرخ‌هایی که در پی تصمیم وی برای آغاز تهاجم نظامی علیه ایران با جهش فوق‌العاده‌ای مواجه شده‌اند.

بسته مورد توافق شامل آزادسازی فوری ۳۰۰ هزار تن گازوئیل جهت تزریق به بازارهای داخلی آمریکا و بازار بین‌المللی است. طبق مفاد این توافقنامه، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و متعاقب آن یک محموله یک میلیون تنی روانه بازار خواهد شد؛ درحالی‌که برآوردهای محاسباتی مبتنی بر داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد رقم ۳۰۰ هزار تن گازوئیل صرفاً تکافوی حدود سه‌چهارم مصرف یک روز این کشور را می‌دهد.

کارشناسان فنی و اقتصادی تأکید دارند که هم حجم محموله‌های پیش‌بینی‌شده و هم فاصله زمانی لازم برای انتقال و تخلیه آن‌ها در بنادر آمریکا، بسیار ناچیز و دیرهنگام است و نمی‌تواند بر سطوح بالای فعلی قیمت‌ها اثر بازدارنده بگذارد. علاوه بر این، صاحب‌نظران سیاسی روند تصاعدی قیمت سوخت را به افت شدید موقعیت حزب جمهوری‌خواه در نظرسنجی‌های انتخاباتی، در آستانه رقابت‌های میان‌دوره‌ای ماه آینده گره می‌زنند.

آمارهای رسمی انجمن خودروی آمریکا حکایت از آن دارد که بهای گازوئیل در این کشور پس از آغاز جنگ علیه ایران، نزدیک به ۷۰ درصد اوج گرفته و به مرز ۶ دلار و ۳۰ سنت برای هر گالن رسیده است. هم‌زمان در بریتانیا نیز میانگین نرخ گازوئیل در اوایل ماه اکتبر سقف تاریخی ۲ پوند در هر لیتر را به ثبت رساند و اندکی پس از آن در سطحی نزدیک به همین رکورد تثبیت شد.

اشلی کلتی، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در بانک سرمایه‌گذاری پنمور لیبریوم، با بی‌اثر دانستن این اقدام تصریح کرد که محموله اولیه ارسالی به ایالات متحده بسیار اندک است و این توافق هیچ تحولی در قیمت‌ها پدید نخواهد آورد. وی یادآور شد که فرآیند اجاره شناورها، بارگیری و پیمایش دریایی تا مقاصد آمریکا دست‌کم سه هفته زمان می‌برد؛ بنابراین محموله‌ها اواخر ماه جاری و حدود یک هفته پیش از آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای وارد می‌شوند. این کارشناس همچنین در خصوص پیامدهای این روند بر شبکه توزیع بین‌المللی هشدار داد و گفت شرکت‌های چندملیتی ناچارند تفکیک دقیقی درباره محموله‌های دارای منشأ روسی انجام دهند تا در حوزه‌های قضایی نظیر اروپا دچار نقض مقررات تحریمی نشوند.

بر اساس جزئیات اجرایی، وزارت خزانه‌داری آمریکا محدودیت‌ها و سازوکارهای تحریمی پیرامون صادرات گازوئیل روسیه را تا تاریخ هفتم آوریل متوقف کرده، اما چارچوب تحریم‌ها علیه سایر فراورده‌های هیدروکربوری مسکو پابرجا مانده است. در مقابل، زلنسکی این رویکرد ترامپ را اقدامی ضعیف خواند که مسکو را به تشدید عملیات نظامی ترغیب می‌سازد؛ ادعایی که با واکنش تند ترامپ مواجه شد و او تهاجم‌های اوکراین به تأسیسات سوختی روسیه را محرک اصلی گرانی سوخت برشمرد و از لزوم تغییر رهبری در کی‌یف سخن گفت. در نهایت، پس از اعلام آمادگی کی‌یف برای تعلیق حملات به پالایشگاه‌های روسی مشروط به توقف حملات متقابل به زیرساخت‌های اوکراین، ترامپ با انتشار پیامی جدید مدعی برقراری آتش‌بس جامع در حوزه انرژی میان دو طرف شد و نقض آن را منع کرد.

ماکسیمیلیان هس، پژوهشگر مؤسسه پژوهش سیاست خارجی و پایه‌گذار مرکز مشاوره ریسک سیاسی انمتنا، خاطرنشان ساخت که خسارات ناشی از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ظرفیت فرآورش این کشور را محدود کرده و تعهد به مفاد توافق را ناممکن می‌سازد. وی هدف غایی ولادیمیر پوتین را شکست محتوم این طرح جهت مقصر جلوه دادن کی‌یف و ت