به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «نَ بدن» با ارائه ۱۲ مجسمه از آصف ابراهیمی و گردآوری و مدیریت هنری آرزو آزادی، به تجربه‌ای در مرز میان بدن، ماده، تکنولوژی و پرسش از ماهیت وجود انسان می‌پردازد؛ مجموعه‌ای که در واپسین ماه‌های سال ۱۴۰۴ شکل گرفته است.

این نمایشگاه روز پنجشنبه ۲۳ مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالری سیحون افتتاح می‌شود و تا سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

۱۲ مجسمه این مجموعه، در مواجهه با ماده و امکان‌های شکل‌پذیری آن، تصویری از انسان را پیش می‌کشند که دیگر نمی‌توان او را موجودی کامل، ثابت و برخوردار از تعریفی نهایی دانست. در این آثار، بدن از جایگاه یک فرم صرفاً زیستی فراتر می‌رود و به عرصه‌ای برای تلاقی وضعیت‌های روانی، دگرگونی‌های مادی و امکان‌های تازه وجود تبدیل می‌شود. فرم‌های مجسمه‌ها، در عین برخورداری از استقلال ظاهری، به اجزای یک پرسش مشترک بدل می‌شوند: انسان چیست و تا کجا می‌تواند از تعریفی که تاکنون از خود ساخته است، عبور کند؟

مهدی امام‌بخش در بیانیه این نمایشگاه، با تمرکز بر نسبت میان انسان، ماده و تکنیک، آثار را نه بازنمایی‌هایی از وضعیت موجود، بلکه نشانه‌هایی از دگرگونی‌ای می‌خواند که هنوز به سرانجام نرسیده است. در خوانش او، انسان نه موجودی کامل، بلکه فرایندی ناتمام است؛ موجودی که درون خود امکان‌های دیگری از بودن را حمل می‌کند. بر همین اساس، مجسمه‌های این مجموعه را می‌توان وضعیت‌های روانی یک موجود واحد دانست؛ صورت‌هایی که خود انسان را به پرسشی مجسمه‌سازی‌شده تبدیل می‌کنند.

وی همچنین بر شکاف میان مقاومت ماده و توانایی تکنیک تأکید می‌کند؛ شکافی که به باور او می‌تواند زمینه‌ساز امکان‌های تازه‌ای برای وجود باشد. در این چارچوب، آثار آصف ابراهیمی به‌جای پیش‌بینی آینده، شرایط امکان آن را به پرسش می‌گیرند و نسبت انسان با بدن، ماده، فناوری و مفهوم بودن را در معرض بازاندیشی قرار می‌دهند.

هم‌زمانی شکل‌گیری این مجموعه با واپسین روزهای ۱۴۰۴، زمینه‌ای تاریخی به فرایند خلق آثار می‌بخشد؛ هرچند دلالت‌های این آثار به بازنمایی مستقیم یک رویداد محدود نمی‌شود و در سطحی بنیادی‌تر، به ناپایداری تعریف‌های تثبیت‌شده از انسان و امکان دگرگونی آنها می‌پردازد.

«نَ بدن» از این منظر، دعوتی است به مواجهه با مجسمه‌هایی که به‌جای ارائه پاسخی قطعی درباره انسان، امکان عبور از مرزهای تعریف‌شده او را مطرح می‌کنند؛ آثاری که در آنها ماده می‌تواند تکنیک را به تغییر وادارد، تکنیک می‌تواند فهم ما از ماده را دگرگون کند و فرم می‌تواند تعریف خود از فرم را زیر سوال ببرد.

در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، نشستی تخصصی پیرامون آثار نمایشگاه در محل گالری سیحون با حضور عباس مجیدی و مهدی امام‌بخش برگزار خواهد شد. همچنین مراسم اختتامیه این نمایشگاه روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

نمایشگاه «نَ بدن» از پنجشنبه ۲۳ مهر تا سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در گالری سیحون، به نشانی تهران، خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱، میزبان علاقه‌مندان هنر معاصر و مجسمه‌سازی خواهد بود.