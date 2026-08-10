به گزارش خبرنگار مهر، مریم سالور هنرمند سفالگر، سرامیست، نقاش و مجسمهساز ایرانی که سابقهای طولانی در هنرهای تجسمی دارد، عصر جمعه ۱۶ مرداد، نمایشگاه انفرادی آثارش با عنوان «از میان شعرهایی که سرودهام» را که شامل مجموعههای «کتیبه»، «بیزانس» و «شقایقها» است، در گالری ایرانشهر افتتاح کرد.
آرمین امامی در متن بیانیه نمایشگاه سالور، نوشته است: «در آثار مریم سالور، طبیعت نه موضوع اثر، بلکه بنیان شکلگیری زبان بصری اوست. مجموعههای «کتیبه»، «بیزانس» و «شقایقها»، با وجود تفاوت در زمان تولید و رسانه، بر اندیشهای واحد استوارند؛ اندیشهای که فرم را از منطق طبیعت میآموزد و آن را در بستری از ایجاز، تکوین و دگردیسی پرورش میدهد.
ایجاز در آثار سالور حاصل حذف یا تقلیل فرم نیست، بلکه از کیفیتهای حسی نهفته در طبیعت سرچشمه میگیرد؛ کیفیتهایی که فرم را به بیانی فشرده، اما سرشار از ظرفیتهای ادراکی بدل میکنند. از همینرو، انتزاع در این آثار نه گسستی از طبیعت، بلکه نزدیک شدن به منطق درونی آن است؛ منطقی که در آن، بافت، رشد، تکرار و دگرگونی، بنیان شکلگیری فرم را میسازند.
همنشینی این سه مجموعه، بیش از آنکه سه دوره مجزا از کارنامه هنرمند را در کنار یکدیگر قرار دهد، تداوم یک زبان بصری را آشکار میکند؛ زبانی که در آن ماده و رسانه تغییر میکنند، اما شیوه اندیشیدن به فرم، یکپارچه و پایدار باقی میماند.»
نمایشگاه «از میان شعرهایی که سرودهام» عصر جمعه ۱۶ مرداد در گالری ایرانشهر به نشانی خیابان ویلا، کوچه ششم، پلاک ۱۵ آغاز به کار کرد و تا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
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