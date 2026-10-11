به گزارش خبرگزاری مهر، اولین پوستر فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری در حالی رونمایی شد که اکران این فیلم از چهارشنبه ۲۲ مهر در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

طراحی پوستر و لوگوی فیلم سینمایی «بی‌دار» برعهده محمد روح‌الامین بوده است.

محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر، سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان «بی‌دار» آمده است: «مهم نباشه برات که یه شهر با انگشت نشونت می‌دن.»

پخش این فیلم برعهده «خانه فیلم» است.