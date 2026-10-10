رونمایی از پوستر جدید «اسکورت» و «خانوم والده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه‌ها، با گذشت یک ماه از اکران فیلم «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، این اثر سینمایی به مخاطبی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر رسیده است.

به تازگی پوستر جدیدی از فیلم منتشر شده که توسط محمد تقی‌پور طراحی شده است.

این فیلم در یک ماه اخیر فروشی نزدیک به ۵۵ میلیارد تومان را در گیشه کسب کرده است.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ روی پرده سینماها رفته است.

پوستر جدید «خانوم والده»

همچنین پوستر جدید فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سیدابراهیم عامریان، همزمان با عبور فروش این فیلم از مرز ۲۰۰ میلیارد تومان رونمایی شد. طراحی این پوستر را محمد تقی‌پور برعهده داشته است.

«خانوم والده» محصول و پخش عامریان فیلم است که در گروه آزاد اکران خود را آغاز کرده و به فروش ۲۰۰ میلیارد تومانی رسیده است.

رضا عطاران، عباس جمشیدی‌فر، شبنم قربانی، ایمان صفا، غلامرضا نیکخواه، گیتی قاسمی، رضا توکلی، صحرا اسدالهی، بهنام شرفی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی، تینا یلان و علی دهکردی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه «خانوم والده» را حمزه صالحی نوشته است.

عامریان فیلم پیش از این تولید و پخش آثار موفقی همچون «پیر پسر»، «هفتاد سی»، «فسیل»، «مرد عینکی»، «تگزاس»، «صددام»، «دینامیت» و … بر عهده داشته است.