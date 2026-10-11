۱۰۹ کشته و ۱۱۶ مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که پس از واژگونی قایقی در سواحل جیبوتی، حداقل ۱۰۹ مهاجر جان باختند و ۱۱۶ نفر دیگر مفقود شدند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای بر اساس شهادت بازماندگان توضیح داد که این قایق که حامل ۳۵۰ نفر بود، از جیبوتی به مقصد یمن حرکت کرده بود و سپس در شمال شهر اوبوک جیبوتی واژگون شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت روز یکشنبه فاش کرد که تعداد کشته ‌شدگان حادثه غرق شدن قایق در سواحل جیبوتی در شب ۸ و ۹ اکتبر به حداقل ۱۰۹ نفر رسیده و ۱۱۶ نفر دیگر مفقود شده ‌اند.

این سازمان اعلام کرد که تیم‌ هایش در حال ارائه پشتیبانی به مقامات محلی در تلاش‌ های نجات اضطراری آنها در محل هستند.