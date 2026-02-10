۵۳ مهاجر پس از واژگونی قایق در سواحل لیبی کشته یا مفقود شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) روز سه شنبه اعلام کرد که ۵۳ مهاجر، از جمله دو نوزاد، پس از واژگونی قایق لاستیکی در سواحل لیبی کشته یا مفقود شدهاند.
این قایق که حامل ۵۵ نفر بود، در شمال شهر زواره، شمال غربی لیبی، واژگون شد. تنها دو بازمانده، هر دو زن نیجریهای، توسط مقامات لیبی نجات یافتند.
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد که یکی از بازماندگان گزارش داده است که شوهرش را در این حادثه از دست داده است؛ دیگری دو فرزندش را از دست داده است.
بازماندگان به آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد گفتند که این قایق حدود شش ساعت پس از سفر واژگون شده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد که تیمهایش کمکهای پزشکی اورژانسی را به این زنان ارائه دادهاند. مدیترانه مرکزی همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است و با این فاجعه، تعداد کشتهشدگان در سال ۲۰۲۶ به حداقل ۴۸۴ نفر رسیده است.
این سازمان هشدار داد که شبکههای قاچاق با استفاده از قایق های نامناسب برای دریانوردی، همچنان از مهاجران سوءاستفاده میکنند و خواستار واکنشهای بینالمللی مبتنی بر حفاظت و مسیرهای قانونی امنتر برای مهاجرت شد.
لیبی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به اروپا و خط ساحلی طولانی مدیترانه، مدتهاست که نقطه ترانزیت اصلی مهاجران غیرقانونی بوده است.
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