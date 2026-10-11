به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر صنوف و با هدف صیانت از سلامت عمومی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اقدامات اطلاعاتی، فعالیت غیرمجاز تعدادی از واحدهای درمانی را در خرم‌آباد شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران این پلیس با همراهی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، به محل‌های موردنظر اعزام شدند.

برخورد قانونی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک واحد دندانپزشکی، یک مرکز خدمات زیبایی فعال در زمینه تزریق ژل و بوتاکس و یک واحد تزریقات که فاقد مجوزهای قانونی بودند و به‌صورت غیرمجاز در امور پزشکی مداخله می‌کردند، پلمب شدند.

کوهزادی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متصدیان واحدهای مذکور برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های متولی، نظارت مستمر بر فعالیت اماکن و صنوف را دنبال می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت و امنیت روانی مردم را به خطر بیندازد، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.