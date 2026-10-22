پلمب مرکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در دشت آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان عصر امروز پنجشنبه اظهار کرد: در راستای نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز، گشت مشترک نظارتی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد که در جریان آن، یک مرکز غیرمجاز زیبایی (تزریق ژل و بوتاکس) شناسایی و با توجه به تخلفات احرازشده، نسبت به پلمب آن اقدام گردید.

صادقیان با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی و ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت مراکز درمانی و زیبایی، تصریح کرد: ارائه خدماتی نظیر تزریق ژل و بوتاکس باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی، با رعایت استانداردهای بهداشتی و توسط افراد دارای صلاحیت و مجوزهای لازم انجام شود و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار دهد، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همچنین بر ضرورت تداوم گشت‌های مشترک نظارتی و همکاری دستگاه‌های مسئول در راستای پیشگیری از تهدید سلامت عمومی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.