  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

پلمب مرکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در دشت آزادگان

پلمب مرکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در دشت آزادگان

سوسنگرد - در ادامه گشت‌های نظارتی نظام سلامت و به دستور دادستان دشت آزادگان، یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی به دلیل تخلفات احراز شده، پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان عصر امروز پنجشنبه اظهار کرد: در راستای نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز، گشت مشترک نظارتی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد که در جریان آن، یک مرکز غیرمجاز زیبایی (تزریق ژل و بوتاکس) شناسایی و با توجه به تخلفات احرازشده، نسبت به پلمب آن اقدام گردید.

صادقیان با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی و ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت مراکز درمانی و زیبایی، تصریح کرد: ارائه خدماتی نظیر تزریق ژل و بوتاکس باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی، با رعایت استانداردهای بهداشتی و توسط افراد دارای صلاحیت و مجوزهای لازم انجام شود و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار دهد، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همچنین بر ضرورت تداوم گشت‌های مشترک نظارتی و همکاری دستگاه‌های مسئول در راستای پیشگیری از تهدید سلامت عمومی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

کد مطلب 6986628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها