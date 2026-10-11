به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت فردی در زمینه قاچاق مواد مخدر و قصد انتقال محموله‌ای به داخل استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر تردد خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی کردند و در ادامه، تیم‌های عملیاتی در اقدامی ضربتی، خودرو را در محورهای مواصلاتی خرم‌آباد متوقف کردند.

کشف ۴۱ کیلوگرم تریاک از خودرو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به رعایت قانون به‌کارگیری سلاح در جریان این عملیات گفت: مأموران پس از متوقف‌کردن خودرو، راننده آن را دستگیر کردند.

علیپور تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، ۴۱ کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود، مقابله با قاچاق مواد مخدر و صیانت از سلامت و امنیت جامعه را با جدیت دنبال می‌کند.