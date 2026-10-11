به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره آتش‌سوزی عمدی و ایراد خسارت به سه دستگاه خودروی سواری شامل لاماری، فیدلیتی و جک در شهرستان ملایر رسیدگی به این موضوع بلافاصله با صدور دستور ویژه قضایی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده فنی، تخصصی و اطلاعاتی شبانه‌روزی، سرانجام موفق شدند هویت عامل این حوادث را شناسایی و وی را پس از ۱۰ روز دستگیر کنند.

دادستان ملایر با اشاره به بازجویی‌های انجام شدهاز متهم تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدامات مجرمانه را اختلافات شخصی و خانوادگی عنوان کرده است.

کاویار درباره آخرین روند دادرسی این پرونده بیان کرد: با صدور قرار قضایی متناسب متهم روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد پرونده و جمع‌آوری کامل مستندات قضایی همچنان ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از اهتمام پلیس در کشف این جرم در کوتاه‌ترین زمان بر برخورد قاطع با متعدیان به امنیت عمومی تاکید کرد و گفت: صیانت از امنیت روانی جامعه، حفظ آرامش مردم و حفاظت از اموال شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد اقدامات مجرمانه موجب سلب آرامش عمومی شود و با هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت بدون مماشات و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.