به گزارش خبرنگار مهر، امروز شهر بیرجند متفاوت بود.امروز در میدانِ رزمایش «جان‌فدا»ی بیرجند که از میدان جانبازان و میعادگاه بوستان شهدای گمنام شروع شده بود، نه با صدایِ معمولِ یک تمرین نظامی، که با طنینِ «لبیک»های مردانی لرزید که عطرِ خوشِ اخلاص از کلامشان می‌تراوید.

اینجا، در قلبِ خراسان جنوبی، بسیجیان و جهادگران، نه برای نمایشِ قدرت، که برایِ اثباتِ «عشق» گرد هم آمده بودند؛ عشقی که عقلِ سلیم حکم می‌کند برای حفظِ عدالت، باید تا پایِ جان بر سرِ آن ایستاد.

از ورزشکاران سوار بر اسب تا زنان کالسکه به دست

ورزشکاران با اسب و دوچرخه شان،زنان با اسلحه هایی بر دوش و کالسکه هایی در جلویشان حضور پیدا کرده بودند.

مردم محلات مختلف بیرجند هم حضور پررنگی داشتند.مردم مهر شهر و جوادیه و معصومیه و محله شهید آوینی آمده بودند تا بگویند جان فدای ایران و انقلاب هستند.

روستائیان اطراف بیرجند از شوکت آباد و مزگ،بجد، بهدان و..هم چشم و چراغ رزمایش شده بودند.

فضایِ رزمایش، مشحون از یادِ شهدایی بود که در مکتبِ «جان‌فدایی» آموخته‌اند که آزادی، بهایِ گزافی دارد. فرماندهانِ این میدان، در کلامی که از جان برمی‌خاست و بر جانِ مخاطب می‌نشست، نه از رزم‌افزارها، که از «مکتب» سخن گفتند.

تماشایِ قدم‌هایِ استوارِ این جوانان در غبارِ کویر، روایتی بود از پیوندِ ناگسستنیِ مردمِ این دیار با آرمان‌ هایِ بلندِ خمینیِ کبیر (ره).

اینجا در بیرجند، هر فریادِ «جان‌فدا»، تیری بود بر قلبِ تاریکی و سلطه. هر گامِ رزمندگان، زمزمه‌یِ عهدی بود که با شهیدان بسته بودند

مانور ایمان و عشق به وطن

این رزمایش، تنها مانورِ نیرو نبود؛ مانورِ «ایمان» بود. نمایشی از این حقیقت که بیرجند، سرزمینِ عقل و عشق، همواره بیدار است.

مهمان این رزمایش سردار محمدرضا نقدی مشاور ارشد سپاه پاسداران بود که با قاطعیت در بین مردم جانفدا از شکست دشمن در حمله نظامی گفت و بیان کرد ایمان این مردم با بالا و پایین رفتن های دلار از بین نمی رود.

آنچه رزمایش جانفدا را زینت می بخشید پرچم های سرخ انتقام خواهی رهبر شهید و پرچم زیبای ایران بود .

در پایان، هنگامی که خورشید بر چهره‌های غبارگرفته اما مصممِ رزمندگان می‌تابید، یک پیامِ روشن به گوشِ تاریخ رسید: تا وقتی که در کویرِ ایران، خونِ غیرت در رگ‌ هایِ جوانانِ جان‌فدا می‌جوشد، هیچ طوفانی یارایِ شکستنِ این قامت‌ هایِ بلند را نخواهد داشت.