به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز ظهر دوشنبه در نشست خبری با قدردانی از نقش رسانه‌ها در ایجاد آرامش و انتقال روایت صحیح در روزهای ابتدایی جنگ، اظهارکرد: رسانه‌ها در شرایط جنگی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جامعه برای انتقال آرامش، تولید محتوای صحیح و ترویج گفتمان غالب هستند.

ارشد سپاه در خراسان جنوبی و فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، بیان کرد: هر کدام از ما در هر جایگاهی که قرار داریم باید وظیفه خود را به‌درستی انجام داده و خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم باشیم.

سردار بهروز با اشاره به شکل‌گیری پویش «جان‌فدا» افزود: از روزی که کشور با تهدید و جنگ مواجه شد، مردم همواره در صف نخست دفاع از سرزمین حضور داشته‌اند و هر جا سختی و چالشی بر کشور تحمیل شده، نخستین کسانی که پای کار آمده‌اند، مردم بوده‌اند.

وی با بیان اینکه امنیت و دفاع کشور مردم‌پایه است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس نیز اساس و پایه دفاع مردم بودند.

ارشد سپاه در خراسان جنوبی و فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: این ظرفیت عظیم به میدان آمدن مردم از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و از پیروزی انقلاب تا دفاع از کشور در برابر هجوم بیگانگان، مردم همواره نقش‌آفرین بوده‌اند.

بهروز با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر گفت: در این حوادث نیز مردم با حضور و همراهی خود نشان دادند که در کنار کشور و نظام قرار دارند.

وی ادامه داد: پویش «جان‌فدا» از یک حرکت مردمی آغاز شد و امروز به رزمایشی گسترده تبدیل شده است؛ رزمایشی که به گفته وی، یکی از جلوه‌های کم‌سابقه اعلام آمادگی مردم برای دفاع از کشور، سرزمین و ارزش‌های خود به شمار می‌رود.

ارشد سپاه در خراسان جنوبی و فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت حدود ۳۲ میلیون نفر در سطح کشور در این پویش گفت: این حضور نشان‌دهنده تنوع گسترده اقشار مختلف مردم است و مشارکت در «جان‌فدا» محدود به قشر خاصی نیست؛ از نخبگان و استادان دانشگاه تا کارگران، فعالان اجتماعی و اقشار مختلف مردم در این حرکت حضور دارند.

وی درباره جایگاه مردم خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: مردم این استان در مقاطع مختلف انقلاب و دفاع مقدس حضوری برجسته داشته‌اند و نخبگان و شهدای ارزشمندی را تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند.

بهروز افزود: در رزمایش «جان‌فدا» نیز حضور زنان و مردان، کودکان و سالمندان قابل توجه است و افراد با این نگاه که برای ایران، مردم و سرزمین خود پای کار هستند، در آن مشارکت کرده‌اند.

وی با تشریح روند سازماندهی نیروهای «جان‌فدا» در خراسان جنوبی گفت: پس از آغاز پویش، ثبت‌نام و شناسایی افراد انجام شد و در مرحله بعد سازماندهی و آموزش آنها در دستور کار قرار گرفت.

۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر جانفدا سابقه عضویت در هیچ نهادی نداشتند

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از افرادی که پیش از این سابقه عضویت در بسیج یا سازمان‌های مشابه نداشته‌اند، در قالب «جان‌فدا» در استان شناسایی شده‌اند و تلاش می‌کنیم این تعداد به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی ادامه داد: این افراد متناسب با علاقه و توانمندی خود در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جهادی سازماندهی و آموزش می‌بینند و بخشی از آنها نیز آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

بهروز با اشاره به تنوع حوزه‌های فعالیت این افراد گفت: برای نمونه، افراد دارای تخصص در حوزه پزشکی و پرستاری می‌توانند در عرصه‌های مرتبط با سلامت و درمان، فرهنگی فعالیت کنند و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، جهادی و سایر عرصه‌ها نیز متناسب با تخصص و علاقه افراد، سازماندهی انجام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در خراسان جنوبی از دوم تا نوزدهم مهرماه خبر داد و گفت: این رزمایش در شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود و مراسم پایانی آن نیز روز نوزدهم مهرماه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در این رزمایش افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده و میزان مشارکت ثبت‌شده در شهرستان‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم مجموعاً حدود ۹۵ هزار نفر در رزمایش «جان‌فدا» در استان شرکت کنند.

وی هدف اصلی از برگزاری این رزمایش را ارتقای آمادگی و بازدارندگی کشور دانست و اظهار کرد: قدرت دفاعی و امنیتی کشور زمانی تقویت می‌شود که مردم پای کار دفاع از کشور باشند و رزمایش‌ها نیز با نمایش ظرفیت و آمادگی مردم و نیروهای مسلح، می‌توانند در بازدارندگی نقش داشته باشند.

بهروز با اشاره به برگزاری رزمایش گسترده در تهران گفت: حضور گسترده مردم در این رزمایش‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت مردمی دفاع از کشور قابل توجه است و تا زمانی که مردم پای کار کشور باشند، دشمن با محاسبات متفاوتی مواجه خواهد بود.

رزمایش جانفدا در بیرجند ۱۹ مهر برگزار می‌شود

وی درباره برنامه رزمایش«جانفدا»در بیرجند نیز گفت: رزمایش روز نوزدهم مهرماه از ساعت ۱۴ در بیرجند برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در این شهرستان حضور پیدا کنند؛ البته احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: شهرستان‌های طبس و قائنات نیز روز نوزدهم مهرماه همزمان با بیرجند میزبان رزمایش «جان‌فدا» خواهند بود.

وی در پایان با بیان اینکه فعالیت‌های مربوط به آموزش و به‌کارگیری نیروهای سازمان‌یافته پس از رزمایش نیز ادامه خواهد داشت، گفت: آمادگی‌های دفاعی و امنیتی در استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و ظرفیت نیروهای مردم‌پایه نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.