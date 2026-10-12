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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

«آن دیگری» به اکران آنلاین رسید

«آن دیگری» به اکران آنلاین رسید

فیلم سینمایی «آن دیگری» پس از اکران در سینماهای گروه «هنروتجربه»، از شنبه ۱۸ مهر اکران آنلاین خود را آغاز کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آن دیگری» به نویسندگی پارسا حسینی، کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی سید محسن جاهد با حضور جمعی از بازیگران سینما، پس از نمایش در سینماهای «هنر و تجربه»، از روز شنبه ۱۸ مهر به‌صورت آنلاین در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«آن دیگری» روایتگر زندگی جوانی است که در کشاکش میان خواسته‌های شخصی و فشارهای اجتماعی، در جستجوی هویتی تازه برمی‌آید. او در مسیر انتخابی سرنوشت‌ساز، وارد تقابلی پرچالش می‌شود، سفری آمیخته با ترس، امید و تضاد که در نهایت او را به کشف معنای آزادی و شناخت خودِ واقعی‌اش می‌رساند.

امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل‌آقا، کسری ذوالفقاری و نسیم ادبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل فیلم سینمایی «آن دیگری» عبارتند از تهیه‌کننده: سید محسن جاهد، کارگردان: امیر توکلی، نویسنده: پارسا حسینی، مجری طرح: پلتفرم ایده‌نما، مدیر تولید: علی جاهد، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبایی، مدیر فیلم‌برداری: مهدی افشار، صدابردار: سیروس عابدینی، آهنگ‌ساز: وحید مهراد، طراحان صحنه و لباس: منصور بستانی و هدی منصور فلاح، تدوینگر: امیررضا پورعباس، اصلاح رنگ و نور: امیر ترکمن، طراح پوستر: علیرضا ربیع‌مقدم، فیلمبردار و تدوینگر پشت‌صحنه: حمیدرضا بازاری، مدیر روابط عمومی: امیر محنتی.

کد مطلب 6975279
ندا زنگینه

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