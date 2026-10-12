«آن دیگری» به اکران آنلاین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آن دیگری» به نویسندگی پارسا حسینی، کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی سید محسن جاهد با حضور جمعی از بازیگران سینما، پس از نمایش در سینماهای «هنر و تجربه»، از روز شنبه ۱۸ مهر به‌صورت آنلاین در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«آن دیگری» روایتگر زندگی جوانی است که در کشاکش میان خواسته‌های شخصی و فشارهای اجتماعی، در جستجوی هویتی تازه برمی‌آید. او در مسیر انتخابی سرنوشت‌ساز، وارد تقابلی پرچالش می‌شود، سفری آمیخته با ترس، امید و تضاد که در نهایت او را به کشف معنای آزادی و شناخت خودِ واقعی‌اش می‌رساند.

امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل‌آقا، کسری ذوالفقاری و نسیم ادبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل فیلم سینمایی «آن دیگری» عبارتند از تهیه‌کننده: سید محسن جاهد، کارگردان: امیر توکلی، نویسنده: پارسا حسینی، مجری طرح: پلتفرم ایده‌نما، مدیر تولید: علی جاهد، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبایی، مدیر فیلم‌برداری: مهدی افشار، صدابردار: سیروس عابدینی، آهنگ‌ساز: وحید مهراد، طراحان صحنه و لباس: منصور بستانی و هدی منصور فلاح، تدوینگر: امیررضا پورعباس، اصلاح رنگ و نور: امیر ترکمن، طراح پوستر: علیرضا ربیع‌مقدم، فیلمبردار و تدوینگر پشت‌صحنه: حمیدرضا بازاری، مدیر روابط عمومی: امیر محنتی.