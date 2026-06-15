«آن دیگری» جسورانه به سراغ یک مسئله اجتماعی رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی محسن جاهد با حضور عوامل فیلم و جمعی از اهالی رسانه و سینما شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد پس از نمایش فیلم در قالب اکران‌های گروه سینمایی «هنروتجربه» در سینما چهارسو برگزار شد؛ نشستی که در آن درباره جایگاه سینمای اجتماعی، تأثیر ممیزی بر آثار هنری و ضرورت حفظ امید در سینما گفتگو شد.

در این نشست با حضور جواد طوسی منتقد و پژوهشگر سینما، امیر توکلی کارگردان فیلم، سیروس میمنت، کسری ذوالفقاری، صبا عبدالملکی بازیگران اثر و همچنین نازنین شبانی، حسین رضایی حسین‌وند، عرفان سپهوند، محمدرضا قوی‌دل، شیوا ستاری، حسین خدمتگزار، حسین رضایی و حسین آبادی، وحید مهرداد آهنگساز اثر، مجید مهرداد و جمعی از اهالی رسانه و علاقه‌مندان به سینمای اجتماعی برگزار شد.

فیلم سینمایی «آن دیگری» که این روزها در گروه سینمایی «هنروتجربه» روی پرده است، به یکی از موضوعات کمتر روایت‌شده اجتماعی می‌پردازد و تلاش می‌کند با نگاهی انسانی، مخاطب را با بخشی از واقعیت‌های پنهان جامعه روبه‌رو کند.

جسارت فیلمساز در انتخاب موضوع

در ابتدای این نشست، امیر توکلی ضمن خوشامدگویی به حاضران، درباره شکل‌گیری ایده اولیه فیلم گفت: سال‌ها پیش با افرادی روبه‌رو شدم که میان هویت درونی خود و نگاه جامعه گرفتار بودند. درد و رنجی که این افراد تجربه می‌کردند برای من بسیار تأثیرگذار بود و از همان زمان ایده ساخت فیلمی درباره این موضوع در ذهنم شکل گرفت. به همراه پارسا حسینی نگارش طرح اولیه را آغاز کردیم. مسیر ساخت فیلم طولانی و دشوار بود و نسخه‌ای که امروز مخاطبان روی پرده می‌بینند با نسخه اولیه تفاوت‌هایی دارد، اما در نهایت این فیلم متعلق به من است و از آن دفاع می‌کنم.

در ادامه نشست، جواد طوسی با اشاره به انتخاب سوژه فیلم بیان کرد: نخستین نکته‌ای که درباره «آن دیگری» باید مطرح کرد، جسارت فیلمساز در انتخاب موضوع است. ما هنوز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نسبت به برخی مسائل اجتماعی و هویتی نگاه‌های از پیش تعیین‌شده و کلیشه‌ای وجود دارد و پرداختن به این مسائل نیازمند شجاعت است. همواره معتقد بوده‌ام که درباره یک فیلم نمی‌توان بلافاصله پس از نمایش قضاوت قطعی کرد. فیلم باید در ذهن مخاطب ته‌نشین شود تا امکان تحلیل دقیق‌تر آن فراهم شود. با این حال می‌توان گفت «آن دیگری» تلاش کرده از زاویه‌ای انسانی به موضوع خود نزدیک شود.

سینما باید راهی از امیدواری را نشان دهد

در بخش دیگری از نشست، سیروس میمنت درباره حضور خود در این پروژه گفت: واقعیت این است که فیلمی که امروز روی پرده دیدیم، همان نسخه‌ای نیست که ساخته شده بود. بخشی از سکانس‌ها حذف شده و این مسئله طبیعتاً بر روند روایت و حتی بازی بازیگران تأثیر گذاشته است. برای یک بازیگر سخت است که بخشی از مسیری که برای ساخت شخصیت طی کرده، در نسخه نهایی وجود نداشته باشد. اما با این حال معتقدم اصل موضوع فیلم اهمیت زیادی دارد.

میمنت با انتقاد از فضای غالب برخی آثار تصویری امروز اظهار کرد: سینما باید امید بدهد. سینما باید راهگشا باشد. مردم به اندازه کافی با اخبار تلخ و مشکلات مختلف روبه‌رو هستند و هنر باید در کنار بازتاب واقعیت‌ها، امید را نیز زنده نگه دارد. امروز بسیاری از آثار به سمت خشونت، تلخی و ناامیدی رفته‌اند. در حالی که سینما می‌تواند علاوه بر نمایش دردها، راهی برای امیدواری نیز پیش روی مخاطب قرار دهد.

اهمیت همراهی تماشاگر با شخصیت‌ها

در ادامه نشست، امیر توکلی عنوان کرد: من همیشه از نقد استقبال می‌کنم و معتقدم نقد به رشد فیلمساز کمک می‌کند، اما در نهایت مردم مهم‌ترین داوران یک اثر هنری هستند. ممکن است فیلم از نظر فنی یا ساختاری نقدهایی داشته باشد، اما آنچه برای من اهمیت دارد ارتباط احساسی مخاطب با فیلم است. اگر تماشاگر با شخصیت‌ها همراه شود و درد آنها را درک کند، احساس می‌کنم بخشی از هدفم محقق شده است.

کارگردان «آن دیگری» با اشاره به پایان‌بندی فیلم اظهار کرد: در مقاطع مختلف نگارش فیلمنامه، پایان‌های متفاوتی برای داستان در نظر گرفته شده بود. حتی نسخه‌ای وجود داشت که فیلم با پایانی تلخ به پایان می‌رسید، اما من معتقد بودم جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارد و نباید مخاطب را با ناامیدی کامل رها کرد.

بخش دیگری از نشست به گفتگو درباره جایگاه سینمای اجتماعی و نقش گروه سینمایی «هنروتجربه» در نمایش آثار مستقل اختصاص داشت. حاضران بر این باور بودند که نمایش فیلم‌هایی از جنس «آن دیگری» در بستر «هنروتجربه»، فرصت مناسبی برای طرح موضوعاتی است که کمتر در جریان اصلی سینمای ایران امکان دیده شدن پیدا می‌کنند. در پایان این نشست، عوامل فیلم به پرسش‌های مخاطبان پاسخ دادند و درباره روند تولید، انتخاب بازیگران، چالش‌های ساخت و آینده اکران فیلم توضیحاتی ارائه کردند.

فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی محسن جاهد با بازی سیروس میمنت، امین زندگانی، مینا وحید، نسیم ادبی، کسری ذوالفقاری و صبا عبدالملکی ساخته شده و موسیقی آن را وحید مهرداد ساخته است.