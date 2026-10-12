https://mehrnews.com/x3djdC ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ کد مطلب 6975424 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ رزمایش جان فدایان ایران در یاسوج یاسوج-رزمایش جان فدایان ایران با حضور اقشار مختلف مردم در یاسوج برگزار شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6975424 کپی شد مطالب مرتبط یاسوجیها به پویش «جان فدا» لبیک گفتند برگزاری مراسم عروسی پنج زوج جان فدای یاسوجی در هشتادمین شب تجمع رزمایش جان فدایان ایران در دهدشت گچسارانی های ایستاده برای وطن در رزمایش جان فدا طنین سرود عشایر یاسوجی جانفدا در میدان مقاومت برای دفاع از وطن اعلام آمادگی یاسوجی ها برای جان فدایی در راه وطن برچسبها یاسوج جنگ رمضان جانفدایان ایران
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