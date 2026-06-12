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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

طنین سرود عشایر یاسوجی جانفدا در میدان مقاومت برای دفاع از وطن

طنین سرود عشایر یاسوجی جانفدا در میدان مقاومت برای دفاع از وطن

یاسوج- عشایر یاسوجی جانفدا با حضور در میدان مقاومت برای دفاع از ایران اسلامی سرود خواندند.

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کد مطلب 6858051

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