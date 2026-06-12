https://mehrnews.com/x3cjmf ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ کد مطلب 6858051 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ طنین سرود عشایر یاسوجی جانفدا در میدان مقاومت برای دفاع از وطن یاسوج- عشایر یاسوجی جانفدا با حضور در میدان مقاومت برای دفاع از ایران اسلامی سرود خواندند. دریافت 29 MB کد مطلب 6858051 کپی شد مطالب مرتبط همه ایران جانفدا دارد؛ رژه بانوان جانفدای ایران در شهر شاهدیه یزد محدودیتهای ترافیکی رزمایش ایران امام رضایی در شهر یزد رزمایش موتورسواران جانفدا «جانفدا» از قاب تلویزیون لحظاتی غرورآفرین از رزمایش دختران جانفدای ایران برپایی ویژهبرنامههای «شهید جمهور، جانفدای ایران» در اجتماعات شبانه برچسبها یاسوج جانفدا سرود
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