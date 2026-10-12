توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه در گفت‌وگویی با تشریح برنامه برگزاری رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه در تهران اظهار کرد: این رزمایش با مشارکت اقشار مختلف مردم، آموزش‌وپرورش شهر تهران، مدارس، بازاریان، صنوف، مساجد، پایگاه‌های بسیج برادران و خواهران، محله‌های اسلامی و گروه‌های جهادی برگزار می‌شود.

وی افزود: مشارکت مدارس در قالب «هر کلاس درس، یک بسته معیشتی»، با عنوان «همکلاسی» و شعار «همکلاسی مهربان» پیش‌بینی شده است. معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان می‌توانند متناسب با توان خود در تأمین اقلام مورد نیاز مشارکت کنند.

معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به نقش مساجد و محله‌ها در این رزمایش گفت: برای هر مسجد، جمع‌آوری حداقل ۴۰ بسته معیشتی و یک سری جهیزیه با کمک نمازگزاران و اهالی محله پیش‌بینی شده است. مساجد، پایگاه‌های بسیج و محله‌های اسلامی نیز در حال برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری این کمک‌ها هستند.

نادعلی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جمع‌آوری بسته‌های معیشتی و جهیزیه، میادین و تجمعات شبانه است؛ برای هر میدان نیز تأمین ۴۰ بسته معیشتی و یک سری جهیزیه پیش‌بینی شده است.

وی درباره نحوه مشارکت مردم توضیح داد: مردم می‌توانند از امروز تا روز جمعه با حضور در میادین و تجمعات شبانه، مساجد و پایگاه‌های بسیج خواهران و برادران، کمک‌های خود را تحویل دهند. دانش‌آموزان نیز می‌توانند با تأمین یک یا چند قلم از اقلام مورد نیاز، در تهیه بسته معیشتی کلاس خود سهیم شوند.

نادعلی با تشریح اقلام پیش‌بینی‌شده برای این رزمایش گفت: برنج، روغن، قند و شکر، ماکارونی، تن ماهی، رب، حبوبات و چای، اقلام مورد نیاز بسته‌های معیشتی است. در بخش جهیزیه نیز یخچال‌فریزر، اجاق گاز، ماشین لباس‌شویی، فرش، جاروبرقی، تلویزیون، سرویس چینی و قابلمه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مردم، معلمان، خانواده‌های دانش‌آموزان، بازاریان و صنوف می‌توانند هر یک در حد توان خود در تأمین این اقلام مشارکت کنند. بازاریان نیز همواره در مواسات و کمک مؤمنانه حضور داشته‌اند و بخشی از آنان اکنون در این رزمایش مشارکت دارند.

معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به شرایط برخی خانواده‌ها در جریان جنگ اظهار کرد: تعدادی از هم‌وطنان به دلیل شرایط پیش‌آمده، بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. مردم ما همواره ثابت کرده‌اند که در سختی‌ها و بحران‌ها کنار یکدیگر هستند و این رزمایش نیز نمادی از همدلی، ایثار و همبستگی آنان است.

نادعلی با یادآوری کمک‌های مؤمنانه در دوران کرونا گفت: این مشارکت‌ها در گذشته نیز وجود داشته است و برای ادامه این حرکت، برنامه داریم هر فصل یک برنامه مشابه با مشارکت مردم جان‌فدا برگزار کنیم. مهم‌تر از برگزاری رزمایش، شکل‌گیری موج کمک‌های مردمی و استمرار آن است.

وی از برگزاری اجتماع مردم جان‌فدا هم‌زمان با این رزمایش خبر داد و گفت: روز جمعه از ساعت ۸ صبح، در میدان انقلاب اجتماع بزرگی همراه با مراسم پرچم‌گردانی برگزار خواهد شد. خودروهای حاضر در رزمایش نیز در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب حضور می‌یابند و از میدان انقلاب عبور می‌کنند.

نادعلی با دعوت از مردم برای مشارکت در تأمین کمک‌ها و حضور در اجتماع میدان انقلاب تصریح کرد: مردم می‌توانند با هر میزان توان و با تأمین هر یک از اقلام اعلام‌شده در این رزمایش شرکت کنند تا بار دیگر همدلی و همبستگی خود را نشان دهند و با حضورشان مشت محکمی به دهان دشمنان بزنند.

معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در پایان، با اشاره به برگزاری رزمایش «۳۱۳ هزار جان‌فدای تهران» و برنامه موتورسواران جان‌فدا گفت: رزمایش جان‌فدایان تهران در سطح بین‌المللی بازتاب داشت و با گذشت دو هفته، همچنان در رسانه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. حضور موتورسواران از اقشار مختلف نیز فضای ویژه‌ای در شهر تهران ایجاد کرد. نکته اصلی این است که همه این برنامه‌ها با حضور و مشارکت مردم جان‌فدا انجام می‌شود و ما خادم آنان هستیم.