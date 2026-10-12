به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، ظهر دوشنبه در نشست مشترک آبفای منطقه یک تهران با معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مدیریت مصرف آب، فرهنگ‌سازی و تسهیل فرایندهای مرتبط با مجوزهای حفاری و عمرانی تأکید کرد.

مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران با اشاره به اهمیت تعامل با پلیس راهور در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری پلیس راهور، فرایندی طراحی شود که زمان دریافت مجوزهای فعالیت‌های عمرانی و دسترسی اکیپ‌های امدادی به محل حوادث کاهش یابد و خدمات‌رسانی به شهروندان با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی پلیس راهور می‌تواند در حوزه مدیریت مصرف آب مورد استفاده قرار گیرد و زمینه اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگ‌سازی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، سرهنگ زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی گفت: همان‌طور که موضوع «همیار پلیس» امروز به «همیار زندگی» توسعه یافته است، این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های مختلف زندگی، از جمله مدیریت مصرف آب، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه آب افزود: کشور در بخش‌های مختلف نیازمند فرهنگ‌سازی است و مدیریت مصرف آب یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت «همیار زندگی» می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری مشترک با آبفای منطقه یک باشد.

سرهنگ زارع با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و فاضلاب اظهار کرد: اگر برای مدت محدودی به آب دسترسی نداشته باشیم، زندگی روزمره ما مختل می‌شود؛ ازاین‌رو، از زحمات کارکنان این حوزه که بخش زیادی از خدماتشان دیده نمی‌شود، قدردانی می‌کنم.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا تأکید کرد: این مجموعه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک، همراهی با آبفای منطقه یک را دریغ نخواهد کرد و می‌توان اقدامات مشترکی را در زمینه مدیریت مصرف آب و فرهنگ ترافیک دنبال کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و فرهنگی پلیس راهور گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند در خدمت فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف آب قرار گیرد و آبفای منطقه یک نیز می‌تواند از بسترهای موجود برای انتشار محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی استفاده کند.

در این نشست، سرهنگ روزبه، رئیس اداره تولیدات رسانه‌ای معاونت اجتماعی پلیس راهور، نیز بر استفاده از فضاهای تبلیغاتی و برنامه‌های فرهنگی موجود برای اجرای فعالیت‌های مشترک تأکید کرد.