پیشرفت ۱۰ درصدی فاضلاب گنبد کاووس بعد از ۲۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، حسام محمدی عصر دوشنبه پیرامون تدابیر مدیریت شهری برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهر گنبدکاووس در مناطق شمالی و جنوبی توسط دو رودخانه محاصره شده است؛ از این رو لایروبی و پایش مستمر بستر این رودخانه‌ها، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از تکرار حوادث گذشته است.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت لایروبی رودخانه‌ها بر عهده آب منطقه‌ای است، گفت: نباید اجازه داد بروکراسی اداری مانع از امنیت جان و مال مردم شود، مدیریت شهری گنبد مطالعات دفع آب‌های سطحی را انجام داده و در حال رایزنی برای بازنگری در تهران است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گنبد افزود: در جلساتی که با شهردار و آب منطقه‌ای داریم، به دنبال تقسیم وظایف هستیم، پیشنهاد شورای شهر به شهردار این است که در صورت تعلل آب منطقه‌ای، شهرداری رأساً نسبت به اجاره ماشین‌آلات سنگین اقدام کند و هزینه‌کرد آن از طریق مراجع قانونی از دستگاه متولی مطالبه شود.

محمدی همچنین یکی از پل‌های قدیمی در پایین‌دست شهر را به دلیل باقی ماندن سازه قدیمی در بستر رودخانه، مانعی جدی برای عبور دبی سیلاب دانست که رفع آن نیازمند پیگیری شهرستانی است.

پروژه ۲۰ ساله فاضلاب، سد راه مدیریت آب‌های سطحی

وی در ادامه به معضل ورود فاضلاب خانگی به کانال‌های دفع آب‌های سطحی اشاره کرد و گفت: به دلیل کندی پیشرفت پروژه شبکه فاضلاب شهری با پیشرفت تنها ۱۰ درصد در ۲۰ سال گذشته، این جداول کاربری دوگانه یافته‌اند و در هنگام بارندگی، مسیر دفع آب‌های سطحی دچار گرفتگی می‌شود.

محمدی تأکید کرد: این پروژه مستقیماً با سلامت و محیط‌زیست شهروندان گره خورده است و از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهیم تکمیل آن را در اولویت بودجه‌ای قرار دهند.

مطالبه واگذاری محوطه برج قابوس به شهرداری

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گنبد با اشاره به ساماندهی محوطه برج جهانی قابوس و گلایه از وضعیت موجود گفت: در حالی که میراث فرهنگی سالانه تنها ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای محوطه برج هزینه می‌کند، شهرداری آمادگی دارد با اجرای طرح‌های مصوب و آماده، سالانه تا ۱۰ برابر این مبلغ حدود ۳۰ میلیارد تومان برای این مجموعه هزینه کند.

محمدی افزود: با وجود اینکه در سال گذشته توافقات اولیه‌ای با مدیرکل میراث فرهنگی برای اجرای مدل اصفهان در واگذاری مدیریت محوطه پارک قابوس به شهرداری انجام شد، اما با وجود پیگیری‌های فرماندار، شهردار و نماینده مجلس، این امر همچنان عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به آماده بودن مطالعات پیاده‌راه‌سازی و محوطه‌سازی توسط شرکت‌های طراز اول کشور، خواستار تسریع در تعیین‌تکلیف این بنای ارزشمند جهانی شد تا از فرسایش و آسیب‌های احتمالی پیشگیری شود.