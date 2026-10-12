از سرگیری تردد دریایی در مسیر قشم ـ هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعلام ازسرگیری تردد دریایی در مسیر قشم به هرمز اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و محدودیت‌های ایجادشده در پی شرایط متاثر از جنگ، در مقطعی تردد دریایی در این مسیر با هدف صیانت از جان مسافران و با تأکید بر رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی سفرهای دریایی متوقف شد.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی مسافران و دریانوردان همواره اولویت نخست در برنامه‌ریزی و مدیریت ترددهای دریایی است، افزود: پس از بررسی شرایط و انجام هماهنگی‌های لازم، ازسرگیری سفرهای دریایی در مسیر قشم به هرمز در دستور کار قرار گرفت و تمهیدات لازم برای برقراری مجدد این مسیر فراهم شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از این پس در روزهای زوج هفته، دو فروند شناور در ساعت‌های ۷ صبح و ۱۴ نسبت به جابه‌جایی مسافران از قشم به هرمز اقدام خواهند کرد.

حسینی تختی با اشاره به اهمیت این مسیر در جابه‌جایی مسافران و گردشگران، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده با هدف پاسخگویی مناسب به نیازهای ترددی و فراهم کردن امکان سفر ایمن و منظم برای مسافران صورت گرفته است و روند ارائه خدمات در این مسیر بر اساس شرایط و میزان تقاضا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت استقبال مناسب مسافران و گردشگران از این مسیر، افزایش تعداد سفرها و برقراری تردد به‌صورت روزانه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا متناسب با میزان تقاضا، خدمات حمل‌ونقل دریایی به شکل مطلوب‌تری ارائه شود.