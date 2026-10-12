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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

از سرگیری تردد دریایی در مسیر قشم ـ هرمز

از سرگیری تردد دریایی در مسیر قشم ـ هرمز

بندرعباس-مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از ازسرگیری تردد دریایی در مسیر قشم به هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعلام ازسرگیری تردد دریایی در مسیر قشم به هرمز اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و محدودیت‌های ایجادشده در پی شرایط متاثر از جنگ، در مقطعی تردد دریایی در این مسیر با هدف صیانت از جان مسافران و با تأکید بر رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی سفرهای دریایی متوقف شد.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی مسافران و دریانوردان همواره اولویت نخست در برنامه‌ریزی و مدیریت ترددهای دریایی است، افزود: پس از بررسی شرایط و انجام هماهنگی‌های لازم، ازسرگیری سفرهای دریایی در مسیر قشم به هرمز در دستور کار قرار گرفت و تمهیدات لازم برای برقراری مجدد این مسیر فراهم شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از این پس در روزهای زوج هفته، دو فروند شناور در ساعت‌های ۷ صبح و ۱۴ نسبت به جابه‌جایی مسافران از قشم به هرمز اقدام خواهند کرد.

حسینی تختی با اشاره به اهمیت این مسیر در جابه‌جایی مسافران و گردشگران، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده با هدف پاسخگویی مناسب به نیازهای ترددی و فراهم کردن امکان سفر ایمن و منظم برای مسافران صورت گرفته است و روند ارائه خدمات در این مسیر بر اساس شرایط و میزان تقاضا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت استقبال مناسب مسافران و گردشگران از این مسیر، افزایش تعداد سفرها و برقراری تردد به‌صورت روزانه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا متناسب با میزان تقاضا، خدمات حمل‌ونقل دریایی به شکل مطلوب‌تری ارائه شود.

کد مطلب 6975616

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