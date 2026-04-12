۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

تغییرات تردد شناورها در مسیرهای دریایی بندرعباس، قشم و هرمز

تغییرات تردد شناورها در مسیرهای دریایی بندرعباس، قشم و هرمز

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، آخرین برنامه‌ زمان‌بندی تردد شناورهای مسافربری از پایانه دریایی شهید حقانی به مقاصد جزایر قشم و هرمز را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت تسهیل در تردد مسافران در مسیرهای دریایی مرکز استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و به‌منظور ارائه خدمات مطلوب، تردد در مسیرهای منتهی به جزایر قشم و هرمز از مبدأ بندر شهید حقانی با نظم مشخصی در حال انجام است.

وی در رابطه با جزئیات زمان‌بندی حرکت شناورها در مسیر بندر جزیره حقانی بندرعباس به هرمز گفت: طبق برنامه تنظیمی، شناورها در نوبت رفت (از بندرعباس به هرمز) رأس ساعات ۸ صبح و ۱۳ ظهر و در نوبت برگشت (از هرمز به بندرعباس) رأس ساعات ۹ صبح و ۱۴ بعدازظهر اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌کنند.

محمدحسینی تختی همچنین درباره تردد در مسیر بندر شهید حقانی به قشم (بندر شهید ذاکری) تصریح کرد: جابه‌جایی مسافران در این مسیر پرتردد از ساعت هفت صبح لغایت ۱۷ به‌صورت مستمر ادامه دارد و اعزام شناورها به فراخور نیاز و تکمیل ظرفیت انجام می‌شود.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای تهیه بلیط، خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداری‌های جوی و تأثیر آن بر شرایط دریایی، مسافران محترم حتماً پیش از عزیمت به بندر، آخرین وضعیت تردد شناورهای مسافری مرکز استان در شبکه‌های اجتماعی بله بررسی نموده و از وضعیت برقراری سفرها مطلع شده و جهت رعایت نظم پایانه، دست‌کم ۳۰ دقیقه پیش از حرکت در محل اسکله حضور یابند.

