تغییرات تردد شناورها در مسیرهای دریایی بندرعباس، قشم و هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته جهت تسهیل در تردد مسافران در مسیرهای دریایی مرکز استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و بهمنظور ارائه خدمات مطلوب، تردد در مسیرهای منتهی به جزایر قشم و هرمز از مبدأ بندر شهید حقانی با نظم مشخصی در حال انجام است.
وی در رابطه با جزئیات زمانبندی حرکت شناورها در مسیر بندر جزیره حقانی بندرعباس به هرمز گفت: طبق برنامه تنظیمی، شناورها در نوبت رفت (از بندرعباس به هرمز) رأس ساعات ۸ صبح و ۱۳ ظهر و در نوبت برگشت (از هرمز به بندرعباس) رأس ساعات ۹ صبح و ۱۴ بعدازظهر اقدام به جابهجایی مسافران میکنند.
محمدحسینی تختی همچنین درباره تردد در مسیر بندر شهید حقانی به قشم (بندر شهید ذاکری) تصریح کرد: جابهجایی مسافران در این مسیر پرتردد از ساعت هفت صبح لغایت ۱۷ بهصورت مستمر ادامه دارد و اعزام شناورها به فراخور نیاز و تکمیل ظرفیت انجام میشود.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای تهیه بلیط، خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداریهای جوی و تأثیر آن بر شرایط دریایی، مسافران محترم حتماً پیش از عزیمت به بندر، آخرین وضعیت تردد شناورهای مسافری مرکز استان در شبکههای اجتماعی بله بررسی نموده و از وضعیت برقراری سفرها مطلع شده و جهت رعایت نظم پایانه، دستکم ۳۰ دقیقه پیش از حرکت در محل اسکله حضور یابند.
