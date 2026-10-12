۳ واحد صنفی متخلف در فریدن پلمب شد

رحمان صبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی به‌صورت هفتگی بازرسی‌های میدانی را از صنوف سطح بازار فریدن و شهرهای تابعه انجام می‌دهند.

وی با اشاره به نتایج آخرین بازرسی‌های انجام شده، افزود: در جریان این نظارت‌ها، تخلفات سه واحد صنفی در حوزه‌های لوازم خانگی، فرش و مبلمان محرز شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی فریدن درباره نوع تخلفات صورت گرفته تصریح کرد: گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم درج قیمت کالا در معرض دید مشتری و عدم ثبت موجودی انبار در سامانه جامع انبارها، از جمله تخلفاتی بود که پس از بررسی ضابطان و احراز برای رئیس شعبه سیار تعزیرات، تأیید شد.

صبوحی تأکید کرد: به‌منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نظم در بازار، دستور پلمب فوری این سه واحد متخلف صادر و پرونده تعزیری برای متصدیان مربوطه تشکیل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های نظارتی اداره تعزیرات حکومتی با جدیت و بدون اغماض در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، قاطعانه برخورد می‌شود.