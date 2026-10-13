جریمه ۳۱ میلیاردی قاچاقچی سوخت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده حمل غیرمجاز ۱۲ هزار لیتر بنزین به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال برخلاف ضوابط قانونی پس از سیر مراحل قانونی در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان چابهار مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان گفت: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و احراز تخلف، متهم را مستند به بند «پ» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به اینکه ارزش عرفی خودرو از ارزش سوخت‌های کشف شده بیشتر است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال، معادل ارزش سوخت‌های کشف شده به جریمه نقدی متهم افزوده و فرد متخلف در مجموع به پرداخت بیش از ۳۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

عزیزی گفت: مأموران یگان‌های کاشف هنگام پایش محورهای مواصلاتی، موفق به توقیف یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق شدند و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی چابهار ارسال کردند.