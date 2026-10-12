گردشگری باید محور توسعه لرستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ندایی عصر امروز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اشاره به آسیب‌دیدن آثار تاریخی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در این جنگ، ۱۴۹ اثر تاریخی بر اثر بمباران دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی آسیب دیدند.

وی با اشاره به جایگاه آثار تاریخی لرستان در مجموعه‌های فرهنگی کشور افزود: آثار تاریخی و فرهنگی این استان در موزه ملی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و بخش مهمی از هویت، فرهنگ و پیشینه تاریخی لرستان را بازتاب می‌دهند.

ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی لرستان

ندایی با اشاره به طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری لرستان گفت: این استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برخوردار است و می‌تواند با بهره‌گیری از این داشته‌ها، جایگاه خود را در صنعت گردشگری کشور تقویت کند.

افزایش اعتبارات ملی میراث فرهنگی لرستان

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی برای استان‌های کشور و تدوین برنامه عملیاتی هفتم پیشرفت اظهار کرد: در چارچوب این برنامه، اعتبارات ملی با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و داشته‌های هر استان تخصیص می‌یابد.

نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه اعتبارات ملی لرستان در سال گذشته بیش از چهار برابر شده است، افزود: تعداد پست‌های اداری حوزه میراث فرهنگی استان نیز در این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است.

گردشگری؛ پیشران توسعه اقتصادی استان

ندایی با تأکید بر ضرورت قرارگرفتن گردشگری در محور برنامه‌های توسعه‌ای لرستان تصریح کرد: این استان در تمام فصل‌های سال ظرفیت جذب گردشگر دارد و رونق گردشگری می‌تواند به توسعه و تحرک اقتصادی سایر بخش‌ها نیز کمک کند.

وی با اشاره به توجه مدیریت ارشد استان به حوزه گردشگری گفت: این بخش با سرمایه‌گذاری محدود می‌تواند آورده اقتصادی بالایی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود آن باید مورد توجه قرار گیرد.

قدردانی از مدیرکل سابق و معرفی مدیرکل جدید

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های بیش از چهار ساله عطا حسن‌پور، مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، قدردانی کرد و گفت: در دوره مسئولیت وی اقدامات متعددی انجام شده است. با توجه به اینکه دوره مسئولیت‌های مدیریتی معمولاً حدود چهار سال است، از ظرفیت مدیریتی وی در مسئولیت‌های دیگر استفاده خواهد شد.

ندایی همچنین مدیرکل جدید میراث فرهنگی لرستان را مدیری توانمند با شناخت مناسب از ظرفیت‌های استان توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت مدیریت ارشد استان، زمینه موفقیت وی در پیشبرد برنامه‌های این حوزه فراهم شود.