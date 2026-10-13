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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

تولید نزدیک به ۱۰۰۰ تن گردو در باغات شهرستان نکا

تولید نزدیک به ۱۰۰۰ تن گردو در باغات شهرستان نکا

نکا -مدیر جهاد کشاورزی نکا از برداشت ۹۸۱ تن گردو از ۳۸۸ هکتار باغ در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه باغداری اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات، از راهکارهای مؤثر برای بهبود درآمد باغداران است.

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید گردو در این شهرستان اظهار کرد: امسال از مجموع ۳۸۸ هکتار از باغات گردوی نکا، ۹۸۱ تن محصول برداشت شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت باغداری در رونق اقتصادی بخش کشاورزی افزود: افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت گردو مستلزم مدیریت اصولی باغ‌ها، رعایت برنامه‌های تغذیه و آبیاری، کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت درختان و به‌کارگیری شیوه‌های مناسب در مراحل داشت و برداشت است.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری باغات می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این مدیریت با ارائه خدمات فنی و کارشناسی و حمایت از بهره‌برداران، توسعه و بهبود تولید در بخش باغداری را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6976168

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