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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

آغاز برداشت سیب از باغات شاهرود؛ برآورد تولید ۳۶ هزار تن است

آغاز برداشت سیب از باغات شاهرود؛ برآورد تولید ۳۶ هزار تن است

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز برداشت سیب در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال بیش از ۳۶ هزار تن محصول از باغات شاهرود برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی در بازدید باغات سیب شاهرود به آغاز فصل برداشت سیب در شهرستان اشاره داشت و اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول از سطح یک هزار و ۸۳۳ هکتار از باغات شهرستان آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: از مجموع سطح زیر کشت سیب در شاهرود، یک هزار و ۶۳۸ هکتار بارور است و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، امسال بیش از ۳۶ هزار تن محصول با کیفیت از این باغات برداشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه سیب از محصولات مهم باغی منطقه محسوب می‌شود، توضیح داد: حدود ۸۰ درصد محصول تولیدی برای مصرف تازه خوری وارد بازار می‌شود و ۲۰ درصد نیز به صنایع تبدیلی و فرآوری اختصاص خواهد یافت.

مجنی ادامه داد: توسعه روش های نوین آبیاری، برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت آفات و بیماری‌ها، تغذیه اصولی، هرس و تربیت درختان و افزایش ماندگاری محصول از جمله اقداماتی است که برای ارتقای بهره‌وری باغات اجرا شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش باغداری بیان کرد: اصلاح شیوه‌های آبیاری و استفاده از سامانه‌های نوین علاوه بر افزایش بهره‌وری کمی و کیفی، نقش مهمی در کاهش مصرف آب و پایداری تولید دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: توسعه این اقدامات فنی و ترویجی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری باغات، بهبود کیفیت محصول و رونق صنایع تبدیلی مرتبط با سیب را در شهرستان فراهم کند.

کد مطلب 6970699

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