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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

حاجی‌بابایی در گفتگو با مهر:

سهمیه بنزین به مردم تعلق گیرد؛ به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین دهیم

سهمیه بنزین به مردم تعلق گیرد؛ به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین دهیم

نایب رئیس مجلس معتقد است با اختصاص روزانه یک لیتر بنزین به هر ایرانی، می‌توان مصرف سوخت را مدیریت کرد و بدون افزایش قیمت بنزین، در منابع کشور صرفه‌جویی کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین در کشور بدون افزایش قیمت آن، اظهار کرد: پیشنهاد اساسی من این است که به‌ جای توزیع بنزین برای خودروها، سهمیه بنزین را به مردم اختصاص دهیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این پیشنهاد پیش از این نیز مطرح شده و بر اساس آن، اگر جمعیت کشور را ۹۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص دهیم، مجموع بنزین توزیع‌شده روزانه به ۹۰ میلیون لیتر خواهد رسید که این میزان برای کشور کافی است.

وی افزود: با اجرای این پیشنهاد، روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین برای دولت صرفه‌جویی خواهد شد. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درباره میزان نیاز یا عدم نیاز به بنزین نیز به خود مردم واگذار می‌شود و هر فرد می‌تواند متناسب با شرایط و نیازهای خود درباره سهمیه اختصاص‌یافته تصمیم بگیرد.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اقتصادی این طرح برای خانوارها، تصریح کرد: ممکن است حدود ۷۰ درصد مردم نیازی به مصرف تمام سهمیه بنزین اختصاص‌ یافته خود نداشته باشند. برای مثال، فردی با پنج نفر عائله می‌تواند ماهانه ۱۵۰ لیتر بنزین در اختیار داشته باشد که این سهمیه ممکن است درآمد قابل‌ توجهی برای او ایجاد کند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در مقابل، حدود ۳۰ درصد از مردم که به مصرف بنزین بیشتری نیاز دارند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. این افراد معمولاً از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند و توان پرداخت هزینه مازاد مصرف خود را دارند.

وی با تأکید بر نقش مردم در تعیین قیمت بنزین در این سازوکار، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، این خود مردم هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرند قیمت بنزین چقدر باشد و با چه میزانی افزایش پیدا کند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اجرای این شیوه توزیع بنزین، علاوه بر کاهش مصرف و صرفه‌جویی قابل‌ توجه در منابع کشور، موجب افزایش تورم نیز نخواهد شد.

کد مطلب 6976550
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • محمدرضا نظری فر IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      4 11
      پاسخ
      عالیه
    • آرمان IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      11 4
      پاسخ
      بنزین براساس نیاز به جسم اتومبیل اختصاص داره نه به جسم انسان!!.فکرکنیداگربه خانواده ای که ۸نفری ماهیانه ۲۴۰لیتر بنزین تعلق بگیردوبه خانواده ۳نفری ۹۰لیتر،چه خواهدشد؟قاچاق وبازارسیاه بنزین رونق بیشتری میگیردوتورم وگرانی درجامعه اوج میگیرد.
      • مهدی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
        3 3
        بنزین یک ثروت ملیه و به تک تک ایرانی ها تعلق داره، نه فقط امثال شمایی که چندتا ماشین داره یا قاچاقچیا
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      9 3
      پاسخ
      عادلانه ترین عاقلانه ترین و بی دردسرترین پیشنهاد همین است حتی بنزین را مجانی بدهند چون مردم روش درست استفاده را بهتر از دولت بلدند و مصرف قطعا کم خواهد شد
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      9 4
      پاسخ
      آخه این چه طرحیه ؟
    • حسن IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      11 4
      پاسخ
      سلام با این طرح قاچاق سوخت ازاد می شود قاچاقچی از هر کانالی سوخت بدست بیاورد می گوید از مردم خریدم حال اگر از جایگاه یا پالایشگاه باشد مثل اینکه من مجوزی دارم برای کالایی هروقت گرفتند ارائه می دهم
      • مهدی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
        0 0
        اگه بنزین لیتری ۲۰۰ت براش صرف داشت قاچاق کنه من که سهمیه ام رو کمتر نمیدم
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      10 1
      پاسخ
      همانطوری که به هر ایرانی یارانه و کالابرگ دادید بنزین هم خواهید داد..
    • جواد شریعت IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 3
      پاسخ
      سلام . بهترین کار برای اجرای درست مصرف وعدالت همین حرف است . البته که اجرا نمیشود !!! باگران شدن بنزین اونی که ماشین نداره داره تورمش رو روی خرید اجناس واقلام دیگر پرداخت میکنه .
    • الله IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      3 1
      پاسخ
      اگر قرار باشد بنزین به هر ایرانی تعلق بگیرد باید روزانه 150 لیتر باشد تا بتواند امرار معاش کند و از ایجاد تورم و قاچاق هم جلو گیری شود این بنزین هم باید کاملاً رایگان باشد
    • ناشناس IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دادن بنزین به هر نفر ایرانی یعنی درست شدن بازار هرج و مرج مثل بازار آزاد ارز و دارو و خودرو که باعث بی ثباتی قیمت ها شد قیمت بنزین هم افزایش بی رویه را به دنبال خواهد داشت به این فکر کردید ؟؟؟

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