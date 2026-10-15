سهمیه بنزین به مردم تعلق گیرد؛ به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین دهیم

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین در کشور بدون افزایش قیمت آن، اظهار کرد: پیشنهاد اساسی من این است که به‌ جای توزیع بنزین برای خودروها، سهمیه بنزین را به مردم اختصاص دهیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این پیشنهاد پیش از این نیز مطرح شده و بر اساس آن، اگر جمعیت کشور را ۹۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص دهیم، مجموع بنزین توزیع‌شده روزانه به ۹۰ میلیون لیتر خواهد رسید که این میزان برای کشور کافی است.

وی افزود: با اجرای این پیشنهاد، روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین برای دولت صرفه‌جویی خواهد شد. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درباره میزان نیاز یا عدم نیاز به بنزین نیز به خود مردم واگذار می‌شود و هر فرد می‌تواند متناسب با شرایط و نیازهای خود درباره سهمیه اختصاص‌یافته تصمیم بگیرد.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اقتصادی این طرح برای خانوارها، تصریح کرد: ممکن است حدود ۷۰ درصد مردم نیازی به مصرف تمام سهمیه بنزین اختصاص‌ یافته خود نداشته باشند. برای مثال، فردی با پنج نفر عائله می‌تواند ماهانه ۱۵۰ لیتر بنزین در اختیار داشته باشد که این سهمیه ممکن است درآمد قابل‌ توجهی برای او ایجاد کند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در مقابل، حدود ۳۰ درصد از مردم که به مصرف بنزین بیشتری نیاز دارند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. این افراد معمولاً از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند و توان پرداخت هزینه مازاد مصرف خود را دارند.

وی با تأکید بر نقش مردم در تعیین قیمت بنزین در این سازوکار، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، این خود مردم هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرند قیمت بنزین چقدر باشد و با چه میزانی افزایش پیدا کند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اجرای این شیوه توزیع بنزین، علاوه بر کاهش مصرف و صرفه‌جویی قابل‌ توجه در منابع کشور، موجب افزایش تورم نیز نخواهد شد.