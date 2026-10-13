https://mehrnews.com/x3djYZ ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6977256 استانها یزد استانها یزد ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ ۲۲۷ شب حضور مردم یزد در سنگر خیابان یزد _ قرار شبانه مردم دارالعباده یزد در سنگر خیابان به شب ۲۲۷ رسید. دریافت 8 MB کد مطلب 6977256 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۶ شب حضور مقتدرانه مردم شاهدیه یزد در سنگر خیابان دویست و بیست و هشتمین موج حضور یزدیها در میدان باهنر خروش انقلابی مردم بهاباد یزد در شب ۲۲۹ مردم یزد پایبند به انقلاب و نظام ۲۲۲ شب حضور مردم مبعوثشده یزد در سنگر خیابان برچسبها یزد حماسه حضور حضور مردم بیعت با رهبر انقلاب
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