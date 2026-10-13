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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

۲۲۷ شب حضور مردم یزد در سنگر خیابان

۲۲۷ شب حضور مردم یزد در سنگر خیابان

یزد _ قرار شبانه مردم دارالعباده یزد در سنگر خیابان به شب ۲۲۷ رسید.

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کد مطلب 6977256

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