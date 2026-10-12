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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳

۲۲۶ شب حضور مقتدرانه مردم شاهدیه یزد در سنگر خیابان

۲۲۶ شب حضور مقتدرانه مردم شاهدیه یزد در سنگر خیابان

یزد- مردم شهر شاهدیه یزد، در دویست‌وبیست‌وششمین شب تجمعات مردمی، با حضوری پرشور در سنگر خیابان گرد هم آمدند.

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کد مطلب 6976091

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