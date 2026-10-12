https://mehrnews.com/x3djwd ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6976091 استانها یزد استانها یزد ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ ۲۲۶ شب حضور مقتدرانه مردم شاهدیه یزد در سنگر خیابان یزد- مردم شهر شاهدیه یزد، در دویستوبیستوششمین شب تجمعات مردمی، با حضوری پرشور در سنگر خیابان گرد هم آمدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6976091 کپی شد مطالب مرتبط مردم یزد پایبند به انقلاب و نظام ۲۲۷ شب حضور مردم یزد در سنگر خیابان رونمایی از کتاب «غرب خون» در یزد ۲۲۲ شب حضور مردم مبعوثشده یزد در سنگر خیابان چهارمین یادواره شهدای «غرب خون» در یزد برگزار میشود ۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان برچسبها یزد حماسه حضور حضور در خیابانها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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