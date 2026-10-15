به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان هرمزگان ضمن ابلاغ سلام ویژه رهبر معظم انقلاب خطاب به استاندار و مسئولان هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان هرمزگان اظهار کرد: در هیچ استانی به اندازه هرمزگان شاهد این سطح از انسجام، وحدت و همدلی در بین سطوح مختلف حاکمیت و مسئولان نبوده‌ام و عملکرد هرمزگان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به تداوم رهبری انقلاب اسلامی با انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، افزود: خداوند با قرار گرفتن انقلاب در مسیر رهبری جدید، اجازه نداد مکتب امام راحل (ره) آسیب ببیند و امروز شاهد تداوم مسیر انقلاب و شکوفایی آن هستیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وحدت ملی در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: در این جنگ، مردم و مسئولان در کنار یکدیگر متحد شدند و دشمن که تصور می‌کرد می‌تواند در چند روز ایران را شکست دهد، اکنون با واقعیت دیگری روبه‌رو شده است و نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد.

حاجی صادقی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و تحولات جنگ گفت: دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است و حتی کشتی‌هایش نیز نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند در حالی که پیش از حمله به ایران تردد در تنگه هرمز کامل آزاد بود.

وی همچنین با اشاره به تغییر مکرر مواضع دونالد ترامپ درباره اهداف جنگ علیه ایران، این موضوع را نشانه‌ای از ناکامی دشمن دانست و تأکید کرد: دشمن با حکمرانی دینی و اسلام ولایی ما مشکل دارد و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا به اسلام در ایران ضربه بزند.