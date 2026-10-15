به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان استان لرستان، روز جمعه ۲۴ مهرماه، با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در گلزار شهدای شهرستان خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۱۵ در قطعه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می‌شود و با روایتگری سردار اصحاب کریمی و مداحی کربلایی مرتضی گودرزی‌پور همراه خواهد بود.

بزرگداشت یاد و خاطره شهدا

یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

در این مراسم، روایتگری و مداحی از بخش‌های اصلی برنامه خواهد بود.

زمان و مکان برگزاری مراسم

بر اساس اعلام متولیان، این یادواره روز جمعه ۲۴ مهرماه، رأس ساعت ۱۵ در گلزار شهدای شهرستان خرم‌آباد، قطعه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار می‌شود.

حضور در این مراسم برای برادران و خواهران آزاد است.