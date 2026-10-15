به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح و تحقق وعده بازسازی روستای تتنک در شهرستان بوئین‌زهرا، از بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده این روستا در مدت پنج ماه خبر داد و اظهار کرد: با تلاش دستگاه‌های اجرایی و همکاری نهادهای مسئول، واحدهای مسکونی آسیب‌دیده بازسازی و به مردم تحویل داده شد.

وی افزود: عملیات آواربرداری از روز بعد از حادثه آغاز شد و با مشارکت بنیاد مسکن، جمعیت هلال‌احمر و شرکت‌های خدمات‌رسان، روند بازسازی و بازگشت زندگی مردم به شرایط عادی با سرعت دنبال شد.

استاندار قزوین با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش صنعت استان در جریان جنگ رمضان گفت: در این مدت ۱۷۳ واحد صنعتی آسیب دیدند که با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی، حدود ۸۰ درصد این واحدها آماده‌سازی شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

نوذری با اشاره به نگرانی‌های اولیه درباره تعدیل گسترده نیروی کار در واحدهای آسیب‌دیده، افزود: با تدابیر اتخاذشده، میزان تعدیل نیرو به حدود سه هزار نفر محدود شد و بازگشت تدریجی این کارگران به محیط کار نیز در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر تداوم روند بازسازی در مناطق آسیب‌دیده استان تصریح کرد: اقدامات احیا و ترمیم زیرساخت‌ها به روستای تتنک محدود نیست و در سایر مناطق روستایی نیز متناسب با نیازها، بازسازی و حمایت از مردم دنبال می‌شود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، تسریع در بازسازی، بازگشت آرامش به زندگی مردم و فراهم کردن زمینه فعالیت مجدد واحدهای آسیب‌دیده است.