نشت گاز علت فوت خانواده ۴ نفره در مشهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: گازگرفتگی در یک منزل مسکونی واقع در رسالت ۱۳۶، منجر به فوت یک خانواده چهارنفره شامل پدر، مادر و دو فرزند شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر، افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۲۲ امروز (۲۳ مهرماه) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۴۵ به محل اعزام شدند. همچنین نیروهای اورژانس و انتظامی نیز در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: متأسفانه با حضور عوامل امدادی در محل، مشخص شد که هر چهار نفر از اعضای این خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک ۸ و ۴ ساله بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس بررسی‌های اولیه، علت این حادثه عدم جانمایی صحیح آبگرمکن و نشت گاز بوده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: این حادثه تلخ بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری وسایل گازسوز را یادآور می‌شود.

فرخنده در پایان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دردناک، از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دوره‌ای سیستم‌های گازسوز منازل، اطمینان از نصب صحیح و استاندارد وسایل گرمایشی، و تهویه مناسب فضاهای بسته توجه ویژه داشته باشند. همچنین توصیه می‌شود در صورت استشمام بوی گاز، سریعاً از ایجاد هرگونه جرقه و روشن کردن وسایل برقی خودداری کرده و با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.