علیشاهی: مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان ۳ نفر را در خواف گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۳ امروز در خیابان بوستان منطقه سلامی در شهرستان خواف رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در این حادثه یک مرد و ۲ زن قبل از رسیدن اورژانس در محل جان باخته بودند.

وی ادامه داد: با توجه به فصل سرما و افزایش حوادث گاز گرفتگی با گاز منو اکسید کربن در این فصل، بایستی در راستای ارتقای آگاهی مردم نسبت به خطرات و آسیب‌های گازگرفتگی و عوارض آن اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.

علیشاهی گفت: از مهمترین علل مسمومیت با گاز منوکسید کربن می‌توان به استفاده از اجاق‌های آشپزی به عنوان وسایل گرمایشی، نشت گاز از بست‌ها و شلنگ بخاری اشاره کرد که بررسی استانداردهای لازم ساخت و ساز در بازدیدهای حوزه شهرداری می‌تواند در کاهش آمار مسمومین مؤثر باشد.