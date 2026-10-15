به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری، عصر پنجشنبه ۲۳ مهرماه در دومین کنگره لیپید و فشار خون که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح رفتارهای مرتبط با سلامت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بیماری‌های غیرواگیر در نظام سلامت استان اظهار کرد: بیماری‌هایی مانند پرفشاری خون، سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی، پس از حوادث ترافیکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در لرستان محسوب می‌شوند و کنترل این بیماری‌ها نیازمند توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه است.

اصلاح سبک زندگی؛ راهکار اساسی مقابله با بیماری‌های غیرواگیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر باید از اصلاح عادت‌های ناسالم آغاز شود، بیان کرد: دستیابی به جامعه سالم‌تر مستلزم تغییر رفتارهای روزمره و جایگزین کردن عادت‌های ناسالم با رفتارهای مبتنی بر اصول سلامت است.

امیری، تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی، چاقی و عادت‌های نامناسب در سبک زندگی روزمره را از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر برشمرد و افزود: اصلاح این عوامل می‌تواند در مسیر پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش پیامدهای ناشی از آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر بیماری‌ها، بر اهمیت نهادینه‌سازی رفتارهای سالم در جامعه تأکید کرد و اصلاح رفتار عمومی را از اهداف اصلی برنامه‌های پیشگیری در حوزه سلامت دانست.

نقش کنگره‌های علمی در ترویج رفتارهای سالم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره‌های تخصصی در حوزه سلامت گفت: برگزاری چنین رویدادهایی برای استادان، پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارکنان حوزه سلامت اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این گروه‌ها از مروجان اصلی رفتارهای سالم در جامعه هستند.

امیری افزود: ارتقای دانش و آگاهی فعالان حوزه سلامت می‌تواند زمینه انتقال مؤثرتر اطلاعات علمی به جامعه و تقویت فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها را فراهم کند.

وی همچنین برگزاری دومین کنگره لیپید و کنترل پرفشاری خون را حاصل تلاش و همکاری بخش‌های آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانست و از معاونان و کارکنان این دو حوزه به دلیل تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کرد.

دومین کنگره لیپید و فشار خون در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت موضوعات مرتبط با سلامت و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برگزار شد؛ موضوعاتی که با توجه به نقش عوامل رفتاری و سبک زندگی در بروز این بیماری‌ها، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت برخوردارند.