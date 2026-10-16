به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح جمعه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان، ضمن تبریک موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان دیّری در کنکور سراسری و کسب رتبه‌های زیر هزار، از تلاش مدیران مدارس، معلمان، دست‌درکاران آموزش و پرورش و پشتکار خود دانش‌آموزان تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند موفقیت‌آمیز در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

امام جمعه دیّر بر لزوم کار ویژه‌ تربیتی در مقطع ابتدایی تأکید کرد و گفت: قلب و ذهن کودک و نوجوان همچون زمین بکری است که هنوز بذر بدی در آن پاشیده نشده و آمادگی بالایی برای پذیرش مسائل دینی، مذهبی و تربیتی دارد.

وی با استناد به سیره معصومین (ع) و روایات مختلف افزود: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همواره بر جذب و هدایت نسل جوان و نوجوان تأکید داشته‌اند؛ چرا که این قشر شتاب‌دهنده به سوی کارهای خیر و پذیرای حق هستند. بنابراین اگر در مقطع ابتدایی اقدام تربیتی مؤثری انجام ندهیم، در مقاطع بعدی کار چندانی از دست ما ساخته نخواهد بود و باید این نسل را به خوبی دریابیم.

حسینی تصریح کرد: انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان نباید بر اساس اجبار و رفع تکلیف باشد، بلکه باید از افراد داوطلب، باانگیزه، دلسوز و صاحب‌اندیشه استفاده کرد.

وی افزود: نباید نگاه به اولیا صرفاً ابزاری برای جمع‌آوری کمک‌های مالی باشد، بلکه اولیا باید به عنوان اتاق فکر، کمک‌کار فکری معلمان و مدیران در برنامه‌ریزی‌ها و شناسایی آسیب‌های اجتماعی باشند. امروز گاهی مناظری در مدارس مشاهده می‌شود که نیازمند چاره‌اندیشی جدی است و باید برای مقابله با آسیب‌های متوجه نسل جوان در محیط پیرامونی مدارس برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

امام جمعه دیّر با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج دانش‌آموزی و روز نوجوان، بر لزوم گره زدن مناسبت‌های این ایام تأکید کرد و گفت: امسال شهید مهدی بحرانی به عنوان شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی معرفی شده است و باید از این فرصت برای انجام کارهای فاخر فرهنگی و تبیین اهداف نظام اسلامی بهره گرفت. معرفی شهدا به عنوان الگوهای عینی و ملموس برای دانش‌آموزان، نقش مهمی در پیشبرد اهداف تربیتی دارد.

حسینی با اشاره به وقایع و توطئه‌های استکبار علیه ملت ایران و جنگ‌های تحمیلی اخیر و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، روز ۱۳ آبان (روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) را بهترین فرصت برای تقویت بصیرت و دشمن‌شناسی نسل جوان دانست.

وی خاطرنشان کرد: امروز چهره خبیث آمریکا برای نسل جوان ما باید به روشنی تبیین شود. برخلاف گذشته که برخی مسائل را ناشی از تسخیر سفارت آمریکا می‌دانستند، امروز ثابت شده است که حتی پس از مذاکرات مختلف، دشمنی آمریکا و حملات آنان علیه ملت ایران ادامه داشته است.

امام جمعه دیّر با مرور تاریخی جنایات آمریکا از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ایجاد ساواک و حمایت از رژیم پهلوی تا لحظه سقوط، و همچنین تلاش‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یوم‌الله ۱۳ آبان را شامل سه مناسبت مهم (تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ به عنوان قطع‌کننده دست استکبار) برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی جامع برای برگزاری باشکوه مراسم و راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار با محوریت حضور پرشور دانش‌آموزان و نسل جوان شد.